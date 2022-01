Mark Wahlberg révèle une approche unique de la façon dont il traite les petits amis de ses filles

Vous pourriez penser que Mark Wahlberg serait une figure intimidante pour l’un des prétendants potentiels de ses filles. Mais il s’avère qu’il s’entend bien avec le petit ami de sa fille. Comme Entertainment Tonight l’a noté, Wahlberg a posté une vidéo de lui-même en train de s’entraîner avec le petit ami de sa fille Ella Rae, prouvant que le couple est deux rats de gym dans une nacelle.

Dans le court clip, Wahlberg explique que ses entraînements ont changé ces derniers temps. Il a dit à la caméra: « Je m’entraînais pour éloigner les garçons de ma fille et maintenant, je m’entraîne avec le petit ami. Imaginez ça. Fait moi-même. » Alors qu’il parlait à la caméra, il s’est approché du petit ami de sa fille et lui a donné une tape dans le dos. Les deux ont enfilé des t-shirts municipaux assortis, représentant une marque d’équipement de sport avec laquelle l’acteur s’est associé. Wahlberg a également sous-titré la vidéo en écrivant : « Ella est une fille chanceuse et je suis un papa chanceux ! C’est un jeune homme formidable. »

Wahlberg partage quatre enfants avec sa femme Rhea Durham. Ils partagent les filles Ella, 18 ans, et Grace, 12 ans, et les fils Michael, 15 ans, et Brendan, 13 ans. Fait intéressant, Wahlberg a abordé le sujet des fréquentations de ses filles dans le passé. En 2017, lors d’une apparition dans Live With Kelly and Ryan, il a déclaré qu’il voulait savoir avec quoi sa fille était sortie et ce que ses « parents aimaient ». À ce stade, la co-animatrice Kelly Ripa a plaisanté en disant que les prétendants potentiels de sa fille pourraient être « terrifiés » par lui, ce à quoi il a répondu: « Je pense que oui ».

Il a également parlé du sujet à ET fin 2017 et a déclaré qu’il devait comprendre que sa fille allait entrer dans le monde des rencontres. Wahlberg a déclaré au point de vente: « Vous savez quoi? En fait, j’ai compris qu’elle avait 14 ans, qu’elle allait avoir des petits amis. Ces choses arrivent. » Wahlberg a une fois poussé les choses plus loin en ce qui concerne la vie amoureuse d’Ella, car il a en fait interrompu un rendez-vous avec lequel elle est allée. La star a réfléchi au rendez-vous lors d’une apparition dans The Graham Norton Show et a plaisanté en disant que, à la fin, tout s’était parfaitement déroulé alors qu’il plaisantait en disant que le rendez-vous de sa fille l’avait « surclassé » en amenant sa mère avec lui.