Mark Wahlberg s’entraîne avec le petit ami de sa fille Ella

Gardez vos amis proches et vos ennemis plus proches encore?

Mark Wahlberg a récemment amené un invité spécial à sa séance d’entraînement : sa fille aînée Ella Rae Wahlbergle petit ami de.

« Avant, je m’entraînais pour éloigner les garçons de ma fille et maintenant, je m’entraîne avec le petit ami », a déclaré l’acteur de Fighter dans une vidéo Instagram du 7 janvier. « Imaginez ça. Fait maison. »

Le clip le montre à l’intérieur d’une salle de sport, debout à côté du petit ami souriant d’Ella, tous deux portant des T-shirts orange assortis portant le nom de sa société d’équipement de sport Municipal.

« Heyyy gardez-les près », a commenté mario lopez, père de deux fils et d’une fille. « Intelligent. »

La femme de Mark et la mère d’Ella, Rhéa Durham, a répondu au post de l’acteur avec cinq emojis rieurs. Octavia Spencer, qui a joué avec lui dans le film Instant Family de 2018, a commenté avec quatre emojis coeur rouge.

Outre Ella, qui a fêté ses 18 ans en septembre, l’acteur de 50 ans et Rhea, 43 ans, sont également parents d’une fille. Grace Margaret Wahlberg, qui aura 12 ans cette semaine, et ses fils Michael Wahlberg, 15 et Brendan Wahlberg, 13.