Mark Wahlberg sur la description de la véritable histoire de Joe Bell ⋆ 10z viral

Mark Wahlberg joue aux côtés de Reid Miller dans Joe Bell, qui sort le 23 juillet dans les salles. Basé sur l’histoire tragique derrière la mort de Jadin Bell, Wahlberg présente une performance émotionnelle en tant que père d’un adolescent qui a été victime d’intimidation à l’école pour son homosexualité.

PLUS : Bande-annonce de Joe Bell : La rédemption est un voyage que vous ne pouvez pas entreprendre seul

“Joe Bell raconte l’histoire vraie intime et émouvante d’un père de l’Oregon qui rend hommage à son fils adolescent gay Jadin, se lançant dans une marche d’autoréflexion à travers l’Amérique pour parler de son cœur aux citoyens du cœur des coûts réels et terrifiants de l’intimidation.

se

Tyler Treese : C’est un film si puissant et il est ancré par vous en donnant vie à Joe Bell à l’écran. Quel type de préparation avez-vous fait et avez-vous beaucoup parlé avec la famille pour le représenter ?

Mark Wahlberg: Ouais, je pense que Larry [McMurtry] et Diane [Ossana]le scénario de , tout était à peu près là sur la page, mais pour vraiment comprendre qui était Joe et quel individu complexe il était, j’ai obtenu la plupart de ces informations de Lola, Joseph, et aussi de Dusty, et, bien sûr , d’autres personnes qui avaient interagi avec Joe dans diverses parties de sa vie et de son parcours et toutes ces choses, et nous voulions nous assurer que tout en manipulant le film avec la sensibilité et le respect qu’il méritait. Que j’ai aussi donné un portrait vraiment honnête de qui était Joe. C’était un gars qui était compliqué et qui a eu une éducation très difficile et abusive. Il essayait alors de naviguer dans des eaux pour lesquelles il n’était tout simplement pas équipé.

Oui, c’est une personne qui a dû apprendre ces leçons très importantes d’une manière très tragique. Et le film a ce message important. Nous avons fait beaucoup de progrès, mais les gens n’acceptent toujours pas toujours les jeunes LGBT+. Pouvez-vous parler de la croissance personnelle que Joe traverse vraiment au cours de ce voyage ?

Il est dévasté par la réalisation qu’il était aussi responsable de cette tragédie que les enfants qui intimidaient son fils à l’école parce qu’il avait l’impression que le seul moyen de protéger son fils était de le protéger et de ne pas lui permettre d’être qui il était vraiment alors qu’évidemment c’est le totalement à l’opposé. Vous devez vraiment leur permettre d’être vus et entendus et les aimer complètement inconditionnellement et les soutenir. Et Joe devait être la pom-pom girl de Jadin parce qu’il était si courageux – il n’avait pas peur d’être qui il était – mais s’il ne recevait pas ce soutien à la maison et qu’il était traité comme il était à l’école, alors vraiment il se sentait Tellement perdu. Nous devons continuer à diffuser ce message. Il y a tellement de divisions dans notre pays et partout dans le monde.

La seule façon pour eux de rassembler les gens est par l’amour et la compréhension. Nous voulons donc continuer à faire passer le message de Joe, l’amener à New York, et le faire traverser le reste du pays et parler à tous les autres Joe Bells là-bas, car il y a beaucoup de gens qui, s’ils n’ont pas traité avec cela directement eux-mêmes, alors ils sont incapables de vraiment le comprendre. Et c’est un problème. Et Dieu ne plaise à quiconque d’autre doit faire face à ce genre de tragédie. C’est tellement déchirant.

Reid Miller a une performance incroyable, et il y a tellement de scènes touchantes, surtout au début du film où nous vous voyons vous et Reid marcher et vous penseriez que ce n’était qu’un père et son fils dans ce voyage, mais il y a tellement de choses plus à cela, émotionnellement. Pouvez-vous parler de la performance de Reid et de l’impact de ces scènes sur la route ?

Je n’arrête pas de dire à tout le monde à qui je parle aujourd’hui qu’au moins 20 jeunes acteurs merveilleux et incroyables sont venus auditionner pour ce rôle. Et ils étaient tous fantastiques. Mais quand Reid a franchi la porte, je ne sais pas, une partie de mon fils, Brendan, et une partie de mon fils, Michael, sont entrés avec lui. Tant de choses m’ont rappelé mes propres fils, comme la façon dont il m’a répondu et certaines de ses manières. J’ai donc immédiatement ressenti une connexion vraiment personnelle avec lui. Et c’était une chimie là-bas qui est vraiment devenue magique. Il était vraiment déterminé à raconter l’histoire pour toutes les bonnes raisons et voulait montrer Jadin comme la lumière et la personne aimante qu’il était.

Qu’espérez-vous vraiment que les gens retiennent de Joe Bell et de ces deux tragédies qui se sont produites ?

Espérons que nous commencerons à nous réunir, à nous aimer et à nous soutenir inconditionnellement, et que nous pourrons empêcher ce genre de choses de se produire, la communication étant évidemment la clé. Il y a tellement de gens qui ont des problèmes de santé mentale et qui n’ont pas de voix ou personne pour vraiment les écouter, les soutenir, les comprendre, les encourager et leur apporter l’aide dont ils ont besoin. Nous voulons juste que les gens commencent à ouvrir leur cœur et leur esprit et commencent à aimer un peu plus.