Mark Wahlberg surprend par sa prise de poids drastique pour son nouveau film – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’acteur américain Mark Wahlberg a stupéfié des centaines d’internautes avec sa récente apparition publique en raison de sa prise de poids drastique.

Les fans de l’acteur de 49 ans ont été surpris par son changement radical, car il a également été vu la tête rasée dans les rues de Los Angeles, en Californie.

Et c’est que Wahlberg a été physiquement transformé pour son rôle dans le nouveau film biographique, Stu, pour lequel il a dû gagner 10 kilos en six semaines pour pouvoir jouer “Father Stu”, qui a commencé sa carrière de boxeur professionnel et est devenu plus tard un prédicateur religieux.

Mark a été vu portant un polo vert avant d’enfiler un pull à motifs alors qu’il souriait aux paparazzi qui l’ont attrapé sur le tournage du film réalisé par l’épouse de Mel Gibson, Rosalind Ross.

Mark est connu pour son physique tonique et ses abdos impressionnants, auxquels il a dû dire au revoir pour incarner son récent rôle principal.

Le responsable du régime de l’acteur pour ce rôle était le chef Lawrence Duran, qui a révélé dans une interview avec E!, Début mai, que l’acteur doit manger 7000 calories par jour pour augmenter son volume corporel, deux fois plus. calories recommandées dans l’alimentation des hommes.

Lawrence a expliqué que Mark doit prendre huit repas par jour, environ toutes les trois heures: “ Nous rencontrons une équipe de médecins qui font des analyses de sang et un nutritionniste qui nous donne une ventilation complète de ce dont votre corps a besoin, de ce qui manque à votre corps et essentiellement élaborer un plan alimentaire en conséquence. “Nous fabriquons de bons glucides, des légumes vert foncé, puis nous changeons simplement de protéines tout au long de la journée et au moins une douzaine d’œufs par jour”, a-t-il révélé.

L’impact généré par le changement d’apparence de Mark Wahlberd était dû (en partie) puisque tout au long de sa carrière, l’acteur a été reconnu pour savoir comment maintenir une apparence musclée et tonique, ce qui a été avantageux dans différentes productions, comme c’était le cas. dans Four Brothers, Mile 22, Shooter and Blood, sueur et gloire.