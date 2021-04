Mark Warburton en faveur des plans de la Super League britannique

Mark Warburton “ adorerait ” voir le Celtic et les Rangers concourir dans une Super League britannique – mais n’envisage pas que cela se concrétise de si tôt.

Des rapports récents affirment que les deux géants écossais sont recherchés pour une Super League britannique à la suite de l’effondrement de la proposition de Super League européenne.

talkSPORT

Warburton est en faveur d’une Super League britannique réformée

Les soi-disant “ six grands ” de la Premier League ont été contraints de faire une descente embarrassante après que leur projet de rejoindre une compétition controversée d’échappée ait été accueilli avec fureur dans la communauté du football.

Et maintenant, The Sun affirme qu’une réforme de l’élite anglaise pourrait être envisagée avec une Super League britannique mettant en vedette les deux équipes Old Firm.

Cela pourrait être mutuellement bénéfique pour les deux parties de la Premiership écossaise, car elles seraient susceptibles de recevoir une part des revenus de la télévision, tandis que leurs bases de fans mondiales aideraient à attirer un public plus large.

Et Warburton, qui a dirigé les Rangers de juin 2015 à février 2017, l’a admis, ce qu’il serait en faveur – mais uniquement pour les bonnes raisons.

“Cela a été évoqué pendant tant de saisons à propos des deux grands qui arrivent dans le sud”, a déclaré Warburton lors d’une conversation avec Shebahn Aherne sur talkSPORT 2.

«Cela soulève tant de domaines problématiques – pourquoi sommes-nous en train de changer et que cherchons-nous à réaliser, est-ce basé sur l’argent?

«Toutes ces diverses questions se poseront sans aucun doute. Pour moi, j’aimerais le voir à un moment donné.

«J’adorerais le voir – mais il faudrait que ce soit un résultat qui convient et qui complimente tout le monde à coup sûr. C’est juste mon opinion personnelle.

Il a poursuivi: «Cela arrivera-t-il? Je ne pense pas. Pas encore. Mais c’est certainement une voie à suivre si nous voyons des changements majeurs dans les ligues européennes, c’est celle qui susciterait sans aucun doute beaucoup d’intérêt.

«Qu’est-ce que nous essayons de changer ici? Quel est le processus de réflexion derrière cela.

.

Le patron de QPR a de bons souvenirs de son passage chez les Rangers

“Je pense que cela donnerait des conditions de jeu plus équitables aux clubs restants, mais d’un autre côté, vous avez les gros finances des deux autres sur le match écossais, alors comment seraient-ils rémunérés?”

Interrogé pour savoir s’il pense que le duo susmentionné pourrait concourir en Premier League, Warburton a répondu: «Si vous m’aviez demandé cela il y a cinq ans, j’aurais dit oui au Celtic et non aux Rangers.

«Le Celtic jouait alors en Ligue des champions et avait une équipe remplie d’internationaux, mais il faut regarder les progrès des Rangers maintenant.

«Ils ont remporté le titre, les budgets ont évidemment augmenté, regardez l’équipe Steven [Gerrard] et son équipe se sont réunis.

«Ils sont entrés en Europe au cours des deux dernières saisons, donc il ne fait aucun doute qu’ils ont une équipe de qualité maintenant.

«Ils y seraient opposés, il serait irrespectueux de dire le contraire. Ils trouveraient cela difficile en raison de la cohérence des défis semaine après semaine.

«Mais il ne fait aucun doute qu’ils pourraient [both] rivaliser au plus haut niveau. »