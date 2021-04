Mark Webber est convaincu que, bien que le rôle principal de Sergio Perez soit de soutenir Max Verstappen, le Mexicain peut toujours «marquer gros».

Checo a pris un bon départ dans la vie à Red Bull à Bahreïn, se fraye un chemin à travers le peloton pour terminer en P5 après être parti de la voie des stands.

Webber, qui était le dernier homme avant lui en dehors du programme Red Bull à conduire pour l’équipe, s’attend à ce qu’il profite d’un séjour réussi là-bas.

«Je pense qu’il va bien faire. Je pense qu’il est un peu dans une situation gagnant-gagnant pour être honnête », a déclaré l’Australien via le podcast On The Marbles.

«Il est clairement là pour jouer le meilleur rôle de soutien pour Max, je pense qu’il fera mieux que les deux gars précédents.

«C’est un magicien sur les pneus, quand il tire, il est très très maniable. Donc, si cette voiture tire… il y a de grandes chances pour qu’il connaisse une bonne saison.

Webber a été l’un des pilotes de l’équipe au cours de chacune des quatre années de 2010 à 2013 au cours desquelles Red Bull a remporté le championnat des constructeurs.

Mercedes a remporté le titre chaque année depuis son départ, et il dit que le travail principal de Perez sera d’aider son équipe à se remettre en question.

« Il doit être là pour faire pression sur Mercedes lors des arrêts aux stands par exemple », at-il ajouté.

«S’il n’y a qu’un seul chien dans le combat, c’est plus difficile avec la stratégie et mettre la chaleur sur Mercedes comme Red Bull aimerait le faire. C’est pour cela que Perez doit être là. Je suis impatient de voir comment il ira.

«J’ai été impliqué dans beaucoup de victoires constructeurs et c’est à peu près… Si vous terminez cinq ou trois secondes ou 10 secondes ou quoi que ce soit derrière le vainqueur dans la même voiture, c’est énorme pour l’équipe et c’est ce que Perez doit faire.

«Ça va être difficile pour lui d’avoir la mesure de Verstappen mais je crois vraiment qu’il peut marquer gros cette année.

L’ancien pilote de F1 Jolyon Palmer a fait des déclarations similaires à Webber, disant que si Red Bull veut prendre le titre de Mercedes, ils ont besoin d’une fiabilité constante et Perez pour être au top de sa forme.

