Mark Webber: «  La F1 devrait chercher le prochain Fernando Alonso  »

Mark Webber aurait préféré que la F1 trouve le prochain Fernando Alonso plutôt que de voir le joueur de 39 ans lui-même revenir dans le sport.

Alonso est incontestablement l’un des pilotes les plus talentueux du 21e siècle et lorsqu’il a quitté la grille à la fin de la saison 2018, de nombreux supporters espéraient revoir l’ancien champion du monde à deux reprises dans une voiture de F1 à quelque point.

Cela s’est bien sûr produit cette saison, l’Espagnol ayant rejoint Alpine pour un contrat de deux ans, et il a montré lors du week-end d’ouverture de 2021 à Bahreïn qu’il n’avait pas perdu son rythme – bien qu’il ait dû prendre sa retraite. en raison d’un emballage sandwich coincé dans le conduit de frein de la voiture.

Tout le monde n’est pas si satisfait de son retour sur la scène de la F1, l’ancien pilote de Red Bull Webber pensant que le sport devrait plutôt donner la priorité à ses étoiles montantes.

Lors du podcast On the Marbles, il a déclaré: «Émotions mitigées sur celui-ci pour moi. J’ai énormément de respect pour Fernando, c’est l’un des meilleurs qui ait jamais couru.

«Ce qu’il a fait contre Michael [Schumacher], ce qu’il a fait contre Lewis [Hamilton]… Il a fait des trucs incroyables et le dimanche, il n’y en avait pas beaucoup de mieux.

«Mais il y a un moment où… j’aime juste les jeunes qui arrivent, j’aime [asking] «Où est le prochain Max Verstappen? Où est le prochain Charles Leclerc? Ils sont parfaits pour le sport.

« Fernando est un grand nom, énorme pour l’Espagne, excellent pour le sport, mais j’aime juste que notre sport continue de chercher l’avenir et de trouver l’Alonso que nous avons trouvé il y a 20 ans. »

À son retour en Formule 1, Alonso a déclaré qu’il était impatient de donner une chance aux nouveaux règlements qui entreraient dans le sport, mais leur introduction a été retardée jusqu’en 2022.

Cela signifie que pour l’instant, il devra probablement se contenter d’une bataille au milieu de terrain et avec une telle mentalité de vainqueur, Webber estime que si les choses ne se passent pas comme prévu, la situation pourrait bientôt devenir aigre.

Il a déclaré: «Ce sont tous des jours heureux quand il y a un peu de champagne qui vole et que Fernando domine ou même bat son coéquipier de manière constante et c’est lui qui joue et apporte plus à l’équipe. Tout cela est génial.

«Si c’est l’inverse, si [Esteban] Ocon a sa mesure et l’équipe est au milieu du peloton, il pourrait y avoir des frictions car Fernando n’acceptera pas d’être surperformé par Ocon juste et carré et si cela se produit, ce sera un défi.

