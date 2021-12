Mark Webber laisse entendre que Lewis Hamilton pourrait « tout de suite » penser à arrêter

Perdant le titre mondial dans des circonstances controversées, Mark Webber dit « qui sait » où se trouve aujourd’hui la tête de Lewis Hamilton.

Hamilton est entré dans la finale de la saison dimanche devant battre Max Verstappen au Grand Prix pour conserver le titre mondial.

Il s’est également lancé dans la course en tant que pilote Mercedes 2022, le Britannique ayant prolongé son contrat plus tôt cette année lorsqu’il s’est engagé avec Mercedes jusqu’à la fin de la saison 2023.

Mais après avoir perdu le titre, et cela dans des circonstances controversées après que le contrôle de course n’ait autorisé les cinq voitures entre Hamilton et Verstappen à se défaire, Webber ne serait pas surpris si le pilote de 36 ans songeait à s’éloigner.

Bien qu’il pense que Hamilton aura une « grande chance » de regagner le titre des pilotes la saison prochaine, l’ancien pilote ne serait pas surpris si le pilote Mercedes songeait à la retraite.

« Je pense toujours que ce sera Mercedes et Red Bull d’ailleurs [on top in 2022] », a déclaré l’Australien à Channel 4.

« Mais Hamilton, cela ne fait aucun doute, il aura une grande chance de repartir l’année prochaine.

« Ce qui était intéressant cependant, je me souviens avoir entendu Roger Federer à l’Open d’Australie un an dire à la limite » Je pourrais vous voir l’année prochaine « .

« Il y avait un petit peu… Lewis à la fin de sa citation a dit » nous verrons l’année prochaine « .

« Alors, qui sait où est sa tête en ce moment. »

LEWIS : « Tout d’abord, un grand bravo à Max et à son équipe. « Mais je suis tellement fier de ma propre équipe et nous lui avons absolument tout donné. Je me sentais bien dans la voiture ces derniers mois. Nous verrons ce qui se passera l’année prochaine » #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter .com/1X6h4nl0fQ – Formule 1 (@F1) 12 décembre 2021

Le père de Hamilton a été l’un des premiers à consoler son fils après la défaite, Anthony immédiatement disponible avec un câlin et des mots réconfortants.

Des mots qui, selon Webber, pourraient faire toute la différence.

« Je pense que son père aurait évidemment été [been] des mots comme la fierté, la classe, la dignité, « Mon fils, je suis fier de ce que tu as fait ici », a-t-il déclaré.

L’Australien était également fier que Hamilton, malgré le fait qu’il ait vu le titre mondial lui échapper, n’ait pas pris des mesures extrêmes.

« Il a également eu une chance, quand Max l’a dépassé, il a également eu la chance de mettre son petit aileron avant dans ce pneu arrière », a déclaré Webber.

Hamilton aurait de toute façon perdu le titre dans ces circonstances, car un abandon pour les deux pilotes aurait permis à Verstappen de remporter la victoire.

Et même s’il était allé jusqu’au bout de la course, les commissaires sportifs auraient pu potentiellement le pénaliser de points ou le disqualifier.