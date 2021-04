Mark Webber: Lewis Hamilton a “ soutenu ” Mercedes en 2021

Mark Webber pense que Lewis Hamilton a tiré le meilleur parti d’une voiture Mercedes qui n’est pas facile à conduire lors des deux premières courses de la saison 2021.

Avec Red Bull ayant un package supérieur à Bahreïn et à Imola, l’Australien a déclaré que le septuple champion du monde avait réussi à tirer le meilleur parti de ce qui se trouve sous lui pour rester devant Max Verstappen jusqu’à présent.

Il semble juste qu’une bataille titanesque entre Hamilton et Verstappen se déroule tout au long de la saison, et Webber dit que le duo doit être préparé au fur et à mesure qu’ils se heurteront sur la piste lors des courses à venir – Jolyon Palmer disant précédemment qu’un accident entre les deux sont «inévitables» cette année.

“Je pense que Hamilton a un peu soutenu Mercedes dans les deux premières courses”, a déclaré Webber à Marca. «La voiture n’est pas facile, loin de là, mais Lewis a les résultats et mène même le championnat du monde.

«Mais il a un rival difficile à Verstappen. Nous sommes tous fans du style de Max, regarder ses courses est incroyablement spectaculaire, c’est exactement ce que nous demandons à un pilote de F1.

«Ce sont deux gladiateurs et c’est ce dont ce sport a besoin, une rivalité intense… et il y aura un moment culminant où il y aura des feux d’artifice entre les deux, j’en suis convaincu.

«En ce moment, ils s’entendent bien et se respectent beaucoup, mais pendant la saison? Hamilton est un boxeur de 12 rounds, il sera toujours à l’affût et contre lui, il faut être prêt à se battre.

Alors que Red Bull est maintenant en mesure de donner à Mercedes une véritable bataille pour le titre, l’Australien déclare que l’équipe est prête pour une saison complète qui va de pair avec les Silver Arrows, toutes conquérantes.

«Ils n’ont jamais été aussi prêts», a-t-il déclaré. «Ils savent qu’ils ont une grande chance, ils savent qu’ils doivent être très précis et toujours prêts pour le combat parce que Lewis ne vous donne pas une seconde chance.

«Ils ont la bonne personne pour cela dans le cockpit. Lors de la dernière course, nous avons vu ce qu’ils sont capables de faire dans les arrêts aux stands… Mercedes n’est pas la meilleure dans ce domaine, même si c’est une super équipe, bien sûr.

«Mais chaque partie de l’équipe Red Bull est impatiente de se battre et elle sait se battre pour gagner, il y a d’autres équipes qui n’y sont pas habituées, mais Red Bull l’est.

«Ils s’attendent à gagner, même s’ils ont le plus grand respect pour Lewis et Mercedes.»

