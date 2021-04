Mark Webber ne regrette pas la décision de Ferrari

Bien qu’il ait décrit les courses pour les fans de Ferrari comme une «drogue», Mark Webber ne regrette pas de les avoir refusées.

Webber s’est retrouvé au sein d’une équipe capable de se battre pour des titres pour la première fois chez Red Bull, lorsqu’entre 2009-13, il s’est associé à Sebastian Vettel.

Pendant ce temps, Red Bull a disputé quatre championnats pilotes et constructeurs de 2010 à 2013, les quatre titres de ces pilotes allant dans le sens de Vettel.

Webber a en fait eu une offre de courir pour Ferrari en 2013 et il est même arrivé au stade de l’examen des contrats. Il décida cependant de ne pas le faire.

L’Australien a pris sa retraite fin 2013, mais à ce jour, il n’a aucun regret d’avoir rejeté l’opportunité Ferrari.

«Je ne regrette pas de ne pas y être allé», a déclaré Webber dans une interview avec ..net.

«Je pense que la passion, c’est la chose la plus importante, c’est que les fans italiens, en quelque sorte c’est une drogue pour toi, que tu aimerais aller les représenter et conduire [for] eux.

«Pour réussir avec eux, il faut que ce ne soit comme aucune autre équipe au monde. C’est comme une vieille demeure seigneuriale. Red Bull a eu un grand succès mais c’est une «nouvelle construction».

«Ferrari existe depuis toujours et avoir votre nom gravé dans leur histoire, si vous avez de gros résultats avec eux, est spécial. Mais je ne sais pas à quel point ils sont sentimentaux.

Vettel a reçu la même offre de Ferrari peu de temps après Webber et pour le début de la saison 2015, il était bel et bien aux couleurs de Ferrari.

Il est devenu le troisième pilote le plus titré de l’histoire de l’équipe, mais une spirale descendante a commencé à éclater pour l’Allemand qui s’est terminée avec son départ de l’équipe à la fin de 2020. On lui avait dit avant même que cette saison ne commence. qu’il n’avait pas d’avenir avec Ferrari.

La saison 3 de Netflix Drive to Survive a donné à tout le monde un aperçu de la vie dans les coulisses de Ferrari pour Vettel lors de cette dernière saison, et Webber a déclaré que cela semblait certainement être une situation difficile pour son ancien coéquipier.

«Il est vraiment, vraiment difficile de savoir comment tout cela s’est passé», a expliqué Webber.

«Mais je pense que c’est assez clair. J’ai regardé un peu Drive To Survive et vous savez si c’est ce qui sort, l’intérieur de Ferrari a dû être assez difficile pour lui.

«Il cherchait donc à changer de décor. Mais nous sommes toujours mesurés sur ce que nous faisons dans la voiture.

