Mark Webber ne sait pas si Max Verstappen a une voiture gagnante

Mark Webber craint que Red Bull ne soit pas en mesure de fournir à Max Verstappen une voiture suffisamment bonne pour remporter le titre lors des dernières manches de 2021.

À l’approche de la fin de la saison, le Néerlandais mène actuellement Lewis Hamilton de seulement six points en tête du classement.

Lequel d’entre eux a eu la voiture la plus forte a changé tout au long de l’année, mais la Mercedes a commencé à avoir l’air plus forte ces derniers temps avec Hamilton et Valtteri Bottas remportant les deux dernières courses.

Compte tenu de la qualité de l’équipe allemande la dernière fois à Istanbul Park, Webber craint que son ancienne équipe ne soit pas en mesure de doter Verstappen d’une machine suffisamment solide.

« Je pense que mes petites inquiétudes sur le dos de [the race in Turkey] sont : Red Bull donne-t-il à Max la voiture qui clôture ce championnat ? » l’Australien dit au Podcast F1 Nation.

« Parce que je pense que j’aurais perdu beaucoup d’argent pour que Valtteri ait la mesure de Max dans ces conditions. Je pensais que Verstappen passerait des anneaux autour de lui toute la journée, mais il n’a pas pu réagir à la vitesse de Valtteri.

« C’etait intéressant. Je pense en termes de performances [in both the] sec et humide, Red Bull sait qu’il doit réagir au rythme de Mercedes maintenant, avec ces nouveaux moteurs que Mercedes a mis à l’arrière de la voiture, ou de l’aéro, ou quoi qu’il se passe.

«Max est vraiment accroché là-dedans. OK, il avait un shunt à Monza, mais je pense [in] Il a conduit brillamment en Russie, évidemment, et c’est tout ce qu’il a pu sortir de la voiture en Turquie également.

Hier ✨#VB77 #F1 #TurkishGP @MercedesAMGF1 @F1

@SebastianKawka pic.twitter.com/izMl09j4hY – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 11 octobre 2021

Le Grand Prix de Turquie n’était pas la seule course récente dans laquelle Mercedes a impressionné Webber non plus.

Il pense également qu’ils étaient extrêmement forts à Monza, où Bottas a dominé les qualifications traditionnelles et la course de sprint avant de terminer l’épreuve principale en P4 après avoir commencé à l’arrière.

« Eh bien, je pense qu’en ce moment, vous devez penser que le Merc a l’avantage, je pense, des pistes sur lesquelles ils viennent de se rendre », a-t-il ajouté.

« N’oubliez pas, Valtteri a pris d’assaut la pole à Monza, [but] il aurait eu cette pénalité, donc il aurait pu faire ce qu’il a fait en Turquie aussi : disparaître à cette course, sans la pénalité.

« Je pense donc qu’ils commencent tout juste à avoir un peu plus de ressort dans leur démarche à un moment crucial du championnat. »