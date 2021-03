Mark Webber nerveux, Sebastian Vettel n’a plus de «  balles  »

L’ancien pilote de F1 Mark Webber est «nerveux» pour son ancien coéquipier Sebastian Vettel, croyant que le quadruple champion pourrait avoir dépassé son apogée.

Vettel et Webber étaient coéquipiers chez Red Bull, à l’époque où l’équipe Red Bull a poursuivi sa domination en remportant quatre championnats pilotes et constructeurs d’affilée entre 2010-13.

Les quatre titres de ces pilotes sont allés à Vettel alors que sa relation avec Webber a été poussée au-delà du point de rupture, bien que dans les années qui se sont écoulées, le duo est passé de ces problèmes.

Et en parlant de sortir d’un passé troublé, Vettel cherche maintenant à faire de sa sombre dernière saison avec Ferrari un lointain souvenir au sein de l’équipe Aston Martin qui est revenue en Formule 1 pour 2021.

Mais s’il est sûr que Vettel appréciera la culture d’Aston Martin, Webber craint que le pilote allemand n’ait plus beaucoup de balles pour relancer sa carrière.

«Je suis un peu nerveux, je dois dire. Combien de balles lui reste-t-il dans son magazine? Je ne sais pas », a déclaré Webber dans le cadre du podcast On The Marbles.

«Je pense qu’il va profiter de l’environnement, cela ne fait aucun doute. Il aimera ne pas être à Maranello et être dans l’ambiance et la culture anglaises, il a toujours apprécié ça, je le sais pour un fait.

«Ce que cela ne se traduit pas et je ne pense pas que ce sera proprement, c’est la performance automatique. Je pense qu’il va s’amuser davantage, je ne sais pas comment ça va se passer sur le chronomètre et le chronomètre est le but de la F1.

«Donc, s’il est en dessous de la normale, et soyons honnêtes, il n’est pas au début de sa carrière, si vous êtes à mi-peloton – je me fiche de la couleur de la voiture, que vous ayez changé d’équipe ou quoi que ce soit d’autre – mi -pack est toujours au milieu du peloton, et ce n’est pas un gars du milieu du peloton.

«Je suis donc encore un peu inquiet de la façon dont cette saison se déroulera pour lui.

«Et l’équipe ne sont pas encore des gagnants en série, ils n’ont pas l’intensité à leur sujet, ils sont en voyage. Oui, il est là-dessus, il va le comprendre, mais comment cela va-t-il se passer pour son jus en termes de motivation et d’élan? Je suis vraiment nerveux. »

David Coulthard, également ancien pilote Red Bull, a les mêmes préoccupations que Webber, mais pense que Vettel a peut-être été amené chez Aston Martin pour construire la marque et «ramener la voiture à la maison», plutôt que de livrer des résultats fantastiques.

Ou peut-être s’agit-il d’un plan pour promouvoir Lance Stroll, en lui permettant de battre un quadruple Champion du Monde et de faire taire les critiques?

«Je ne vois tout simplement pas comment il va redécouvrir ce mojo», a expliqué Coulthard.

«Je pense que c’est un atout pour l’équipe en termes d’expérience, une paire de mains sûres pour ramener la voiture à la maison, mais je pense qu’une fois que vous perdez un peu de vitesse …

«Je me demande si cela fait partie de la construction de la marque, non seulement pour Aston Martin mais aussi pour Lance Stroll, car s’il peut battre un quadruple champion du monde, cela justifiera pourquoi il est un champion en attente.

«S’il fait à Seb ce que Charles [Leclerc] fait à Seb, alors je ne vois tout simplement pas comment il [Vettel] peut terminer la saison.

