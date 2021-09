Mark Webber n’est pas fan des changements proposés pour Eau Rouge

Mark Webber est sceptique quant aux changements proposés pour améliorer la sécurité dans la passionnante section Eau Rouge de Spa.

L’un des virages les plus emblématiques du calendrier de la Formule 1, Eau Rouge/Raidillon a été le théâtre d’incidents horribles ces dernières années – parmi lesquels tragiquement, bien sûr, l’accident de la course de Formule 2 2019 qui a coûté la vie à Anthoine Hubert. .

Des rapports suggèrent maintenant que Spa-Francorchamps envisage d’investir 80 millions d’euros pour rendre le circuit plus sûr dans plusieurs parties, y compris Eau Rouge où la zone de ruissellement doit être étendue, des bacs à gravier ajoutés et les barrières améliorées.

Heureusement, Lando Norris a échappé à une blessure lorsqu’il a écrasé sa McLaren à grande vitesse sur le mouillé pendant la Q3 du Grand Prix de Belgique.

Mais Webber hésiterait à apporter trop de changements qui dilueraient l’attrait d’Eau Rouge, espérant qu’elle puisse conserver son défi pour les pilotes.

« C’est très délicat, et ce sera controversé car le corner est extrêmement célèbre. C’est un grand défi, c’est en quelque sorte pourquoi nous aimons venir ici », a déclaré l’Australien à Channel 4.

« Il a cette approche oxymore car nous voulons que ce soit risqué, nous voulons avoir la récompense de bien faire les choses, d’être précis avec notre pilotage et nos niveaux de compétence pour être vraiment testés.

« Donc, ce virage fait cela avec nous, alors si vous commencez à désinfecter partout, il est vraiment difficile d’obtenir cette récompense pour nous en tant que pilotes.

« Peuvent-ils faire quelque chose là-bas ? Ils le peuvent probablement, mais finalement, je pense toujours que c’était une situation extrême pour Lando.

« Nous pourrions revenir à Spa et ne pas avoir d’incidents pendant un bon bout de temps.

«Nous avons eu une mauvaise phase, j’ai entendu dire que les dernières années ont été vraiment difficiles pour nous et nous avons eu des circonstances tragiques là-bas.

“Mais j’espère que nous pourrons surmonter cela et que Eau Rouge aura un peu de répit dans les prochaines années.”

Le compatriote de Webber, Daniel Ricciardo, serait plus favorable aux changements, avec des incidents également survenus aux 24 Heures de Spa – qui ont laissé le pilote d’essai et de réserve Williams Jack Aitken avec une fracture de la clavicule et une vertèbre fracturée – et, le week-end de F1, le Série W.

“Ce serait vraiment dommage si nous perdions ce virage, mais avec le nombre d’accidents que nous avons eu ces derniers temps, nous devons faire quelque chose”, a déclaré Ricciardo.