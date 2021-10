Mark Webber pense que McLaren a plus de « calme et de puissance de feu » que Ferrari

Mark Webber pense que McLaren battra Ferrari dans la bataille pour la P3 dans le championnat des constructeurs car ils sont meilleurs sur le plan opérationnel.

L’équipe britannique occupe actuellement la troisième place du classement, mais est loin d’être assurée d’y terminer avec ses rivaux italiens à seulement 7,5 points de retard avec six manches à disputer.

Ferrari a semblé particulièrement forte après la mise à niveau de son moteur, Charles Leclerc manquant de peu un podium en Turquie et Carlos Sainz se frayant un chemin à travers le peloton beaucoup plus rapidement que Daniel Ricciardo.

Néanmoins, Webber soutient McLaren pour l’emporter car ils fonctionnent mieux en équipe, et espère qu’ils le feront.

« Je pense juste que McLaren vient de faire un long trajet, n’est-ce pas? » a-t-il déclaré au podcast F1 Nation.

« Et j’ai aimé les voir, ils ont travaillé si dur. Vous avez vu l’émotion sortir à Monza. Tous les membres du personnel, c’était tellement bon à voir. J’aimerais donc les voir capitaliser sur les Constructeurs à la troisième place.

« Je pense juste qu’opérationnellement – ​​je sais qu’ils ont eu quelques arrêts au stand voyous et quelques petites choses ici et là – leurs départs sont bons.

« Je pense qu’ils sont très bons en interne, en termes de réflexion sur leurs erreurs, et la communication, je pense, est bonne autour de ça. »

P19 ➡️ P8 🔥#essereFerrari 🔴 #TurkishGP pic.twitter.com/4SPWkdclpF – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 11 octobre 2021

Démarquez-vous de la foule avec les produits McLaren via la boutique officielle de Formule 1

Les deux équipes sont entrées dans la saison avec de nouveaux pilotes, Sainz quittant McLaren pour Ferrari et Ricciardo le remplaçant en tant que coéquipier de Lando Norris.

Les deux ont eu des fortunes contrastées, Sainz ayant énormément impressionné dès le départ et menant Charles Leclerc au classement, remportant également trois podiums.

Bien qu’il ait remporté une course, Ricciardo a été moins impressionnant et a eu du mal à maîtriser sa machine le plus souvent, étant généralement loin derrière Norris.

En effet, Webber pense que la Scuderia a l’avantage en ce qui concerne les pilotes en raison des problèmes de son compatriote mais pense toujours que McLaren l’emportera néanmoins.

« Je pense juste que, Ferrari, leurs deux pilotes ont un avantage sur Lando et Daniel en ce moment », a poursuivi l’Australien.

« Daniel ne tire toujours pas tout à fait, il voulait apporter un peu plus à la table.

« Mais je pense que, sur le plan opérationnel, McLaren a juste un peu plus de calme et de puissance de feu. »

Verdict PlanetF1