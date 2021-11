Mark Williams s’excuse de s’être « endormi » lors de la défaite choc du championnat britannique

Mark Williams a subi une défaite choc contre Anthony Hamilton dimanche soir (Photo: .)

Mark Williams s’est excusé de s’être endormi sur sa chaise lors de sa défaite choc 6-5 contre Anthony Hamilton au championnat du Royaume-Uni dimanche soir, affirmant qu’il ressent toujours les effets de Covid dont il a souffert le mois dernier.

Williams a raté à la fois l’European Masters et l’English Open après avoir été testé positif pour Covid en octobre, souffrant gravement des symptômes du virus pendant environ une semaine.

Il est depuis revenu à l’action au Champion of Champions et a remporté son match d’ouverture à York contre Lei Peifan, mais dit qu’il était à nouveau en difficulté avec Covid contre Hamilton.

Le triple champion du monde a pris un excellent départ, prenant une avance de 3-0 avec des pauses de 66 et 65 en cours de route, mais il est tombé alors que Hamilton devenait plus fort, le shérif de Pottingham faisant des pauses de 88, 70, 65 et 64 pour remporter quatre des cinq derniers cadres et remporter une victoire fantastique.

Williams a révélé après le match qu’il ne se sentait pas bien, cependant, et s’est même assoupi sur sa chaise en raison de la fatigue qui s’installait.

Le Gallois a tweeté: « Je voudrais m’excuser auprès de tous ceux qui regardent ce soir, en 30 ans en tant que pro, je ne me suis jamais endormi sur ma chaise auparavant.

Plus : Snooker



« Cela n’avait rien à voir avec Anthony d’ailleurs, je ne me sens tout simplement pas bien de Covid. Un peu embarrassant et pas professionnel.

Il a ajouté: « J’espère que personne n’a trop remarqué, les caméras croisées ne s’en sont pas rendues compte. »

Le joueur de 46 ans a également déclaré qu’il envisageait de se retirer du Scottish Open, qui commence le 6 décembre, à moins qu’il ne se sente mieux, mais qu’il espère s’être ragaillardi au cours de la semaine prochaine.

Anthony Hamilton a obtenu de bons résultats cette saison (Photo: .)

Quant à Hamilton, le joueur de 50 ans a retrouvé une bonne forme cette saison après avoir lutté contre une blessure et une queue louche la dernière campagne, et même s’il semblait qu’il se dirigeait vers l’abandon de la tournée à un moment donné, il adore se battre pour son vie de billard.

‘J’ai beaucoup apprécié. Je n’ai pas apprécié le départ parce qu’il avait l’air vraiment bien pour les trois premières images », a déclaré Hamilton à WST.

« Je creuse juste comme je l’ai fait au premier tour, j’étais mené 3-0 dans ce match aussi et je me suis juste creusé comme je l’ai fait toute la saison.

« Bonne attitude, état d’esprit positif, bon ou mauvais, vous seriez surpris, si vous gagnez un cadre ou deux, ces matchs peuvent changer, mais seulement si vous creusez, donc je suis très fier de cet aspect du match.

« Je tremblais partout à la fin comme si j’avais 20 ans. C’est pourquoi je veux rester sur la tournée, vous ne l’obtenez qu’en plongeant en parachute et en jouant au billard. Vous n’obtiendrez pas cela à votre retraite. Ces émotions sont difficiles à obtenir.

« J’adore être sous pression, c’est génial, tu n’auras ça nulle part ailleurs. »

Hamilton affrontera maintenant Ricky Walden dans les 32 derniers au Barbican mardi soir.



PLUS : Ronnie O’Sullivan prêt à montrer son côté sérieux au championnat du Royaume-Uni



PLUS : Ronnie O’Sullivan dit à Shaun Murphy « d’aller chercher un travail » parce qu’il est « en morceaux »

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();