Mark Wright marquera une séquence si l’Angleterre bat l’Ecosse

Mark envisage une séquence de victoires si l’Angleterre triomphe (Photo: Rex/.)

Mark Wright a laissé entendre qu’il ferait une séquence si l’Angleterre battait l’Écosse – mais s’ils perdent, il bloquera le numéro de téléphone de son beau-père écossais « pendant au moins un mois ».

Le présentateur de télévision de 34 ans, qui a épousé la star de Brassic Michelle Keegan en 2015, a l’intention de retirer son kit et de sprinter sur le terrain de Wembley si l’Angleterre bat l’Écosse lors de leur affrontement dans le groupe D de l’Euro 2020 vendredi soir.

L’ancien footballeur professionnel occupe actuellement le poste de co-animateur de la couverture de l’Euro 2020 de Sky Sports News, présentant Good Morning Euros aux côtés de Bela Shah.

Mark a révélé: «Je vais au match à Wembley… J’ai regardé le match de 1996 à Wembley lorsque Gazza a marqué ce but en Euros. C’était un moment que je n’oublierai jamais.

En pensant à l’excitation de ce moment emblématique, il a ensuite avoué à The Sun: ” Si Phil Foden ou Jack Grealish peuvent être notre Gazza des temps modernes ce soir et que je suis là pour en être témoin, ce sera un rêve devenu réalité. Je pourrais faire une séquence sur le terrain.

Cependant, il a admis qu’il y avait des tensions entre les ménages Keegan et Wright, car le père de Michelle est écossais et “et il veut que l’Écosse gagne massivement”, donc dès le début du match, ils “se nargueront beaucoup”.



Le père écossais de Michelle est un fier supporter de son équipe nationale (Photo : Dave Benett/.)

Il a poursuivi: “Si l’Angleterre gagne, il se fera côteler, et si nous perdons, son numéro sera bloqué pendant au moins un mois. Je ne le vivrai jamais. Je vais l’aimer-le détester pendant cette période.

L’ancien joueur de Crawley Town – qui a également fait partie de l’équipe de jeunes de West Ham et d’Arsenal – a expliqué la rivalité passionnée de la paire en matière de football.

“C’est une chose folle mais une chose incroyable que nous ayons tous les deux envie de nous battre si fort, la rivalité est si énorme entre l’Écosse et l’Angleterre.

“Mais il s’agit des maillots de football et des joueurs qui les portent, pas du pays, car en fin de compte, nous nous aimons.”

Il a également précisé que, malgré leurs équipes opposées pour le match de football, il aimait son beau-père “jusqu’au bout”.

“Mais en ce qui concerne le match, nous aurions un Anthony Joshua qui regarde devant lui parce que c’est à quel point nous sommes prêts et excités.”

Le patron de Mark chez Sky Sports News est également écossais, a déclaré l’ancienne star de Towie, nous avons donc hâte de voir comment il réagit à son employé fou de foot en train de se déshabiller au nom d’une (possible) victoire.

