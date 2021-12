Mark Wright quitte l’émission Heart Radio pour passer plus de temps avec sa famille

Mark Wright réduit son temps à l’antenne (Photo: .)

Mark Wright a annoncé qu’il quittait son émission du soir sur Heart Radio, car l’année dernière lui a fait « penser la vie un peu différemment ».

L’ancienne star de Towie anime son émission de 19h à 22h, du lundi au jeudi, depuis mars 2020 mais réduit désormais son temps sur les ondes.

Il animera toujours une émission le samedi soir, de 16h à 19h et passe son ancien travail à Dev Griffin.

Partageant une compilation de certains de ses meilleurs moments, Mark a écrit sur Instagram: » Je me suis tellement amusé au cours des deux dernières années lors de mon émission du soir ici @thisisheart J’ai eu la chance de discuter avec certaines des plus grandes stars de le monde tout en jouant la meilleure musique de bien-être qui soit.

« Il est maintenant temps de passer les rênes à un talent incroyable en @dev.

« Cela a été une décision terriblement difficile car j’ai eu le temps de ma vie tous les soirs en studio à jouer pour vous, mais parfois la vie évolue dans des directions différentes et après environ un an, cela m’a fait penser à la vie un peu différemment et c’est du temps pour passer plus de temps avec ce qui est le plus important…. Ma famille.’

Mark a poursuivi: ‘Voici la meilleure nouvelle, à tous mes auditeurs fidèles, je ne vais pas trop loin, car chaque samedi de 16h à 19h, je serai là à cœur avec vous pour faire ce que je fais de mieux, jouer les meilleurs airs pour vous prêt pour samedi soir…. Si tu as besoin de te lever pour samedi soir, tu sais où je suis.

«À mes patrons et à tous mes auditeurs. Merci pour les souvenirs….❤️.’

Les fans et les amis ont partagé l’amour pour le présentateur, avec Olly Murs écrivant : » GUTTED I DIDNT MAKE THE EDIT ! Prochaine tournée tu es foutu Mais sérieusement tu es non stop mon Man ! Vous méritez du temps à la maison ! 👌🏻❤️.’

‘Bon travail!! Xx », a ajouté Giovanna Fletcher, tandis que Marvin Humes a déclaré: « Félicitations mon pote… tu es un fils de greffe… profite de ton temps en famille maintenant! »

Mark est marié à Michelle Keegan depuis 2015, le couple ayant récemment emménagé dans la maison de ses rêves dans l’Essex et partageant le processus avec les fans.

Tout récemment, Mark a également parlé de sa santé, car il s’est fait retirer une tumeur de 12 cm.

Mark et Michelle sont mariés depuis 2015 (Photo: .)

L’ancienne star de Towie, 34 ans, a partagé un long post sur Instagram expliquant comment il a subi une opération mercredi à la suite d’une série de consultations et a partagé trois photos se montrant dans la salle d’opération.

Expliquant qu’il voulait aider les autres en s’exprimant, la star a déclaré: « J’ai découvert une grosseur dans la région de la poitrine et des aisselles. Pas très gros, mais assez pour inquiéter et être assez prudent pour le faire vérifier.

«Après un certain temps, la grosseur a grandi et a commencé à me déranger. Je suis quelqu’un qui, lorsqu’il s’agit de la vie en général, ne néglige aucun effort. Quand il s’agit de santé, cet idiome quadruple.

Mark a dit qu’il avait consulté un autre spécialiste, un consultant du sein, pour un deuxième avis et qu’il avait passé une IRM avant de consulter un spécialiste des sarcomes.

« Ce spécialiste a vu les scans il y a environ 10 jours et aujourd’hui, j’étais au théâtre pour faire enlever ce petit con », a-t-il poursuivi.

Plus : Mark Wright



Mark a déclaré que la tumeur serait envoyée pour des tests supplémentaires.

Il a ajouté: » MORAL DE L’HISTOIRE: si vous remarquez quelque chose qui ne semble pas ou ne vous semble pas tout à fait correct. Ne le quitte pas.

« Rien dans la vie n’est plus important que votre santé et votre bien-être. Faites-vous examiner, vérifiez-vous et assurez-vous de bien prendre soin de vous.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Mark Wright émet un avertissement pour faire vérifier les grumeaux après avoir retiré une tumeur de 12 cm



PLUS : Michelle Keegan a demandé à faire Strictly Come Dancing « quelques fois », mais admet qu’elle avait assez peur pour son mari Mark Wright





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();