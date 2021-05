Mark Yusko de Morgan Creek prédit que Bitcoin pourrait atteindre 250 000 $ en 5 ans

Compartir

Mark Yusko, PDG et co-fondateur de Morgan Creek Capital Management, est extrêmement optimiste sur le bitcoin. Malgré une période de consolidation, Yusko s’attend à ce que le principal actif cryptographique atteigne 250000 dollars dans cinq ans. Dans une récente interview, il a déclaré que le réseau continue de croître «de façon exponentielle».

Le PDG de Morgan Creek s’en tient à sa prédiction Bitcoin à six chiffres

Le fondateur de Morgan Creek réitère une fois de plus sa prédiction selon laquelle la valeur du bitcoin (BTC) dépassera six chiffres au cours des cinq prochaines années. Dans une interview le 6 mai 2020, Yusko a prédit que le bitcoin pourrait facilement atteindre 100 000 dollars en 2021 ou 2022. En outre, au cours de la discussion, Yusko a également souligné que le prix du bitcoin pourrait également atteindre 400 000 à 500 000 dollars.

Au cours de l’interview de cette semaine avec le Trading Nation de CNBC, Mark Yusko de Morgan Creek a expliqué qu’il pensait que les investisseurs «ignoraient et sous-estimaient» le principal actif cryptographique.

“Il s’agit simplement d’adoption du réseau et d’une utilisation accrue”, a déclaré Yusko cette semaine. «C’est un réseau et les réseaux se développent de façon exponentielle. Il s’agit du réseau le plus rapide qui ait jamais valu un billion de dollars, juste après les FAANGS qui ont pris, vous savez, 15 à 20 ans, selon celui que vous regardez. »

Le co-fondateur de Morgan Creek de Yusko, Anthony Pompliano, a également déclaré qu’il pensait que BTC atteindrait 100000 $. Pompliano a récemment interviewé l’investisseur populaire de Youtube Andrei Jikh, expliquant les fondements de sa prédiction aux 1,52 millions d’abonnés de Jikh.

Yusko croit fermement à la théorie de l’or numérique, Doge est “ inutile ”

Les fondamentaux de Yusko sont basés sur l’équivalence des marchés de l’or, que CNBC estime à environ 4 billions de dollars. Si l’or numérique peut capturer un pourcentage de l’énorme marché mondial de l’or, Yusko insiste sur le fait que BTC pourrait atteindre 1 million de dollars par unité.

“Ce que les gens manquent, c’est qu’il s’agit d’une évolution technologique de la puissance de calcul qui ne va pas disparaître”, a souligné Yusko sur Trading Nation de CNBC. Yusko a ajouté:

C’est un réseau informatique puissant qui deviendra le protocole de valeur de la couche de base d’Internet.

Les animateurs de CNBC ont interrogé Yusko sur les gains que le dogecoin (DOGE) et l’ethereum (ETH) ont constatés récemment, le dirigeant de Morgan Creek affirmant que seuls quelques actifs cryptographiques y parviendront à long terme.

“Oui, il y a de la place pour quelques protocoles pour survivre, mais il y a des milliers de pièces et Doge est dans cette catégorie qui sont vraiment inutiles, ce ne sont que des jetons utilitaires qui n’ont pas de valeur sous-jacente ou de cas d’utilisation et qui finiront par disparaître. », A insisté Yusko.

Les prévisions de prix BTC de Yusko ne sont pas très différentes de celles du capital-risque Tim Draper, bien qu’un peu plus longues. Draper prédit que le bitcoin (BTC) pourrait atteindre 250 000 $ d’ici 2022. Les gens regardent les prévisions de Draper parce qu’il a correctement prédit que le prix du bitcoin dépasserait 10 000 $ par pièce d’ici 2018.

Que pensez-vous de la prédiction Mark Yusko de Morgan Creek Capital Management? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

