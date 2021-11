Mark Yusko encourage les gens à continuer d’acheter des crypto-monnaies | Invezz

Le fondateur, PDG et CIO de Morgan Creek Capital Management, Mark Yusko, s’intéresse toujours au Bitcoin (BTC / USD) et à d’autres actifs numériques. Il a révélé sa position haussière sur l’espace crypto lors d’une interview plus tôt dans la journée, affirmant qu’il considérait le marché de la crypto sous-performant comme une remise du Black Friday. Expliquant pourquoi il reste haussier sur BTC malgré sa récente baisse, il a cité le renforcement des fondamentaux.

Selon Yusko, le nombre d’utilisateurs, de portefeuilles et de transactions BTC a considérablement augmenté, rendant le réseau encore meilleur. Il a ajouté que cela l’intrigue, en tant qu’investisseur, de savoir pourquoi les gens quittent le magasin lorsque les choses sont en vente.

Commentant les taux d’inflation actuels en Turquie, Yusko a déclaré que le BTC est parfait comme réserve de valeur car il agit comme de l’or numérique. Tout en admettant que l’or a constitué une grande réserve de valeur pendant plus de 5 000 ans, le fondateur de Morgan Creek Capital Management a déclaré que l’or numérique est meilleur. Soulignant certains des avantages du BTC par rapport à l’or, il a déclaré qu’il est plus portable et divisible.

En comparant le BTC aux monnaies fiduciaires de pays comme le Venezuela et le Zimbabwe, il a déclaré que le BTC ne s’améliorait pas. Au lieu de cela, il pense que les décrets s’aggravent. Yusko a ajouté que la même chose se produit dans le monde, avec des pays qui sombrent à cause de l’endettement.

Étant donné que la seule issue pour ces pays est la dévaluation de leurs devises, Yusko estime qu’il est vital pour les investisseurs d’avoir la crypto dans leurs portefeuilles comme réserve de valeur.

Les gens ne devraient pas paniquer à propos du krach du marché des crypto-monnaies

Selon Yusko, les machines sont en grande partie responsables de la mauvaise performance du marché en ce moment car les gens sont de plus en plus absents des marchés avant les vacances. Il a ajouté que les machines agissent de manière imprudente sur toute nouvelle liée au marché, cherchant à réaliser des bénéfices à court terme.

Parmi les nouvelles qui, selon Yusko, ont déclenché ce bain de sang, il y a l’annonce d’une nouvelle souche sud-africaine de COVID. Néanmoins, il a encouragé les utilisateurs de crypto à acheter ce qu’ils peuvent et à s’en tenir à la ligne. Il a ajouté que la panique ne ferait qu’effrayer les investisseurs pour qu’ils abandonnent prématurément leurs positions.

Bien que Yusko encourage les investisseurs à acheter des crypto-monnaies, il les a exhortés à envisager d’utiliser une approche de moyenne des coûts en dollars plutôt que d’acheter une somme forfaitaire en une seule fois. Il a souligné que le prix du BTC n’a pas d’importance car les humains et les machines sont à l’origine de sa volatilité.

Yusko a conclu en disant :

Ce que vous voulez faire, c’est continuer à augmenter votre propriété de ces réseaux informatiques puissants que le monde n’a jamais vus. La propriété est un bonus ici.

