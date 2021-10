Mark Zuckerberg a un plan étrange pour augmenter l’utilisation de Facebook

Le dépot de documents que la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen a fourni à un consortium d’éditeurs d’informations, qui a commencé à publier lundi une série d’articles dérivés des documents, a révélé, entre autres, que la direction de Facebook a identifié une nouvelle menace existentielle pour le géant des réseaux sociaux. : Personnes âgées.

Plus précisément, les utilisateurs qui restent – maintenant que l’utilisation de Facebook chez les jeunes continue son déclin inexorable.

Cela, en soi, n’est pas une nouvelle. Tout le monde a en quelque sorte ricané depuis un moment maintenant sur le fait que vos parents et grands-parents sont les seuls à traîner encore sur Facebook. Vous savez, alors que les enfants cool sont tous passés à autre chose. Avoir trop de personnes âgées dans la base d’utilisateurs de base, cependant, est une autre façon de dire que le nombre de Facebook-Nevers augmente également. Car, oui, il y a les jeunes qui sont partis. Mais il y a aussi les jeunes qui n’essaieront jamais du tout le service, le contournant complètement. C’est donc peut-être avec ces personnes à l’esprit que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a partagé lundi un énorme changement opérationnel dans les travaux de Facebook. Celui qui verra l’entreprise se « rééquiper » et chercher à obtenir l’approbation – et donc plus d’utilisation – des jeunes adultes.

Comment corriger la baisse d’utilisation de Facebook ?

Le signe « J’aime », vu au siège de Facebook. Source de l’image : Chris Tuite/imageSPACE/MEGA

Il est important de noter que, comme Zuckerberg l’a noté lors de commentaires qu’il a partagés avec les analystes dans le cadre de la dernière présentation des résultats trimestriels de Facebook, cela signifie que Facebook n' »optimise plus pour les personnes âgées ».

A quoi pourrait ressembler ce changement ? Presque certainement, d’une part, cela implique d’augmenter l’importance de la fonction de copie de TikTok Reels dans l’application Facebook principale. C’est le genre de format de contenu qui plait aux 18-29 ans – le très démographique, soit dit en passant, sur lequel Facebook se lance maintenant à fond. Malheureusement, c’est aussi le genre de chose qui rebute les utilisateurs plus âgés de Facebook qui n’ont pas encore abandonné le site.

Ouah. Principales nouvelles de Zuckerberg :

Il dit que Facebook va « se réoutiller » pour faire de « servir les jeunes adultes l’étoile du nord, plutôt que d’optimiser pour les personnes plus âgées ».

— Dit que le « changement prendra des années, pas des mois ». – Sara Fischer (@sarafischer) 25 octobre 2021

Serait-ce là tout l’intérêt de ce changement ? Une grande partie de la presse négative autour de Facebook a eu tendance à impliquer des types de partage de contenu et de publications liées à l’actualité dans lesquels les jeunes ne sont pas autant impliqués que les utilisateurs plus âgés. Zuck essaierait-il de faire d’une pierre deux coups ici ? Fuir ses utilisateurs plus âgés tout en rendant le service à nouveau attractif pour les plus jeunes ?

Prédiction : tout ce que ce changement va faire, c’est agacer les utilisateurs actuels de Facebook. Ceux que vous pensez que Facebook voudrait garder heureux. Alors que les jeunes, quant à eux, éviteront toujours cette chose comme la peste. Il est impossible de remettre ce génie de l’utilisation de Facebook dans la bouteille. Ce n’est pas non plus quelque chose qu’un changement de nom résoudra.

Aussi, un post-scriptum : vous tous qui avez décidé que la diffusion des documents Facebook par Haugen aux médias allait enfin mettre l’entreprise à genoux ? En gros, vous avez tous perdu la tête.

Lanceur d’alerte Facebook 2021

La dénonciatrice de Facebook Frances Haugen, montrée en train de témoigner devant le Congrès. Source de l’image : Drew Angerer – Piscine via CNP/MEGA

Bien sûr, Haugen a révélé que le leadership de Facebook jusqu’à Zuckerberg lui-même a pris des décisions assez terribles au fil des ans. Ainsi que de nombreux autres moralement discutables. L’implication personnelle de Zuckerberg dans l’acquiescement de l’entreprise à une demande des responsables vietnamiens que Facebook censure les dissidents politiques en est un excellent exemple.

J’ai regardé certains des témoignages de Haugen devant des responsables britanniques aujourd’hui. Et voici le hic. Cette chose, la censure notée ci-dessus ? Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu’elle et certains des autres critiques les plus bruyants de Facebook veulent que l’entreprise fasse la même chose ici à la maison.

Des critiques comme elle peuvent pointer du doigt à maintes reprises que Facebook autorise ou amplifie le contenu haineux. Zuck & Co. ne prendra pas des mesures suffisantes, selon leur argument… avec l’implication étant que les esprits augustes de Washington DC devraient intervenir et améliorer la situation.

Personne avec un demi-cerveau ne devrait rechercher ce résultat. Pour les politiciens, c’est-à-dire d’avoir plus à dire sur ce que vous voyez sur Facebook. Haugen, cependant, leur a donné l’excuse parfaite pour essayer de prendre un peu de ce contrôle.

En attendant, terminons les choses pour le moment avec cette friandise ironique.

J’ai cru lire ce matin que les Facebook Papers étaient « la plus grande crise de l’histoire de l’entreprise ». https://t.co/6OGtK797ag – Dylan Byers (@DylanByers) 25 octobre 2021