Mark Zuckerberg de Facebook dit qu’il défend les utilisateurs

Que pense l’homme qui contrôle à lui seul la plate-forme technologique la plus importante au monde du rôle de cette plate-forme dans le monde?

Il pense que cela rend le monde meilleur. Même si elle cause des dommages – principalement aux personnes et aux institutions qui sont menacées par sa montée en puissance.

La première partie, bien sûr, est ce que vous vous attendez à ce que le PDG de Facebook dise en public. Mais la deuxième partie, que Mark Zuckerberg a également dite aujourd’hui, dans une interview où il a déployé des plans pour créer un ensemble d’outils audio, est une sorte d’idée nouvelle et importante.

En quelque sorte, parce que c’est ce que Zuckerberg et beaucoup de ses employés – et, en fait, beaucoup de gens de la Silicon Valley – ont pensé et se sont dit pendant longtemps: que ce qu’ils fabriquaient était un avantage pour la société. , même si cela a également créé de graves problèmes en cours de route. Que si vous pesiez tout cela, ils faisaient plus de bien que de mal.

«De facto bien», comme l’a dit Andrew Bosworth, directeur de Facebook, dans une note adressée à ses collègues en juin 2016.

Mais Zuckerberg et son équipe n’ont pas parlé comme ça en public depuis longtemps – en particulier, depuis l’élection de Donald Trump en 2016, suivie d’une série de scandales et de révélations accablants et embarrassants.

Depuis lors, ils ont été accroupis défensifs, permettant – encore et encore – qu’ils ont beaucoup de responsabilités et beaucoup de travail à faire. Et, pas par hasard, dire aux régulateurs gouvernementaux du monde entier qu’ils attendent avec impatience plus de réglementation, afin qu’ils puissent être encore plus responsables.

Cette posture publique a tout son sens dans un monde où Facebook (ainsi que d’autres grandes entreprises technologiques) fait face à un examen plus minutieux de la part des législateurs, et où ses utilisateurs qui célébraient autrefois Facebook en veulent souvent à Facebook.

Mais même si beaucoup de ses hauts lieutenants sont partis ces dernières années, et même si ses employés de base se demandent souvent s’ils font du mal au monde, il serait étrange que le type qui a construit Facebook et dirige toujours Facebook pensait que Facebook était fondamentalement mauvais.

Zuckerberg ne pense pas cela, bien sûr. Et aujourd’hui, nous avons pu l’entendre défendre à haute voix Facebook, dans une interview avec le journaliste technique (et contributeur de Vox Media) Casey Newton.

Plus précisément, a fait valoir Zuckerberg, Facebook et une technologie comme Facebook sont bons parce que s’ils peuvent saper l’ancien, ils aident les gens – des individus, par opposition aux grandes autorités sans visage – à créer le nouveau. Et, surtout, beaucoup de gens qui se plaignent de Facebook et de technologies comme Facebook ont ​​peur de perdre le pouvoir.

C’est une façon de penser le monde qui était autrefois courante et appréciée dans la Silicon Valley et parmi les technologues. C’est un état d’esprit qui fusionne le catalogue Whole Earth avec The Fountainhead et une bonne dose de destruction créative.

Nous en avons beaucoup moins entendu parler ces derniers temps, car le monde compte avec certaines des conséquences imprévues que la Silicon Valley nous a apportées au cours des deux dernières décennies – comme des plates-formes géantes qui peuvent rapidement et efficacement induire en erreur d’énormes pans de la population sur la réalité objective. Mais Zuckerberg, c’est clair, est toujours un croyant.

Voici la transcription de cette partie de l’échange entre Zuckerberg et Newton:

Casey Newton: Vous savez que vous dirigez une entreprise très polarisante. Certaines personnes, je pense, ont peut-être abandonné l’idée que Facebook peut être un net positif dans le monde. Alors, quel est le cas que vous vous présentez chaque jour?

Mark Zuckerberg: Je pense qu’il s’agit d’habiliter les gens. Bien, donc la question pour moi est: «Croyez-vous, à un certain niveau de base, que si vous responsabilisez les individus, cela mène à plus de bien?

Et, vous savez, je pense que nous sommes dans une période très tumultueuse, et beaucoup d’institutions et de choses qui existent depuis des décennies – les gens perdent confiance. Et je pense que certains pour de bonnes raisons et d’autres non, mais cette dynamique est vraiment en train de changer,

Et je pense que beaucoup de gens dans ces institutions, ou qui y sont principalement sympathiques, considèrent un changement dans le monde, comme une vision de l’avenir où il y a plus d’individus qui ont plus de pouvoir et peuvent en quelque sorte faire ce qu’ils veulent. , plutôt que de passer par ces canaux – que ce n’est pas un bon avenir.

Et vous savez, nous racontons des histoires sur des choses comme, vous savez comment, sans les gardiens traditionnels de l’information, vous avez des choses comme la désinformation, qui sévit – et regardez, je n’essaie pas de minimiser cela, non? Je pense que la désinformation est un vrai problème et je pense qu’il devrait y avoir des choses qui [we] se concentrent sur les éléments de base de la diffusion. Nous y investissons beaucoup.

Mais je pense que si vous regardez le grand arc ici, ce qui se passe vraiment, c’est que les individus ont plus de pouvoir et plus de possibilités de créer les vies et les emplois qu’ils veulent. Et pour entrer en contact avec les gens de leur choix. Et de se connecter aux idées qu’ils veulent et de partager les idées qu’ils veulent. Et je pense simplement que cela mènera à un monde meilleur. Ce sera différent du monde que nous avions auparavant. Je pense que ce sera plus diversifié, je pense que plus d’idées et de modèles différents pourront exister. Et je pense que cela signifie inévitablement que certaines des personnes qui avaient en quelque sorte le contrôle de ce monde dans le passé le perdront, et je pourrais voir pourquoi ces gens vont se plaindre de la direction dans laquelle il se dirige.

Mais je crains que nous en disions trop souvent les côtés négatifs, du point de vue des institutions qui ne sont peut-être pas du côté des gagnants de ces changements. Là où je pense que les gens qui sont du côté gagnant de ces changements sont des individus, vous savez, que ce soit les gens qui vont utiliser ces outils et partager comment se connecter avec les gens qui veulent vivre toutes sortes de nouvelles expériences. Ou ce tout nouvel ensemble de personnes dans l’économie des créateurs qui vont maintenant pouvoir participer à un tout nouvel ensemble d’emplois qui n’existaient pas dans le passé, mais qui permettent fondamentalement plus de créativité dans le monde.

Donc, je veux dire, j’ai appris au cours des dernières années à ne pas être trop poli à ce sujet. Il y a de vrais problèmes à régler. Mais mon propre sentiment est que le récit est un peu trop biaisé ou peut-être beaucoup trop biaisé pour dire le côté négatif des problèmes plutôt que toute la valeur et l’opportunité qui sont créées.