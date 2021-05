Mark Zuckerberg montre son Bitcoin «comestible» qui ne ressemble pas à une crypto; voici ce que c’est

Le message indiquait également une annonce possible concernant Bitcoin lors de la réunion annuelle des actionnaires de Facebook le 26 mai (Photo / fichier Bloomberg)

Au milieu d’Elon Musk qui monopolise continuellement les feux de la rampe de la crypto, il y a maintenant le chef de Facebook Mark Zuckerberg qui semble chercher à attirer l’attention de la presse crypto. Lundi, le réseau social Moghul a fait allusion à son éventuel investissement dans la crypto-monnaie après avoir publié une photo de ses deux chèvres – dont l’une porte le nom du crypto Bitcoin le plus précieux au monde – sur Facebook. L’autre chèvre était Max. Les deux animaux semblaient avoir été cliqués dans une grange à foin. «Mes chèvres: Max et Bitcoin», a écrit Zuckerberg en les présentant. Partagée vers 4 heures du matin mardi, la publication a attiré plus d’un million de likes, plus de 2 commentaires lakh et plus de 20 000 partages, au moment du dépôt de ce rapport. La frénésie dans le monde de la cryptographie après le post était évidente.

Alors que peu l’ont lié à l’achat de Zuckerberg ou à un investissement à venir dans Bitcoin, d’autres se sont demandé si Facebook faciliterait les paiements basés sur Bitcoin, tandis que peu ont comparé la capitalisation boursière de Facebook à celle de Bitcoin et s’attendaient à une augmentation du prix de la pièce. Il y en a eu peu d’autres qui ont ri du message en demandant à Zuckerberg d’obtenir également un “ Dogecoin ” – le crypto inspiré par Shiba Inu-dog-meme soutenu par Musk. Le message indiquait également une annonce possible concernant Bitcoin lors de la réunion annuelle des actionnaires de Facebook le 26 mai.

Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a tweeté: «Inévitablement, Facebook devrait d’abord autoriser les paiements / transferts Bitcoin. Et craignez d’émettre un jeton plus tard. Pas de conseils. Juste des pensées idiotes aléatoires. ” Un autre tweet du co-fondateur de Morgan Creek Digital, Anthony «Pomp» Pompliano, s’est demandé: «Mark Zuckerberg nous dit-il qu’il est un maximaliste du bitcoin avec les noms de ses chèvres?» Le fondateur de SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, a également tweeté son enthousiasme: «Je savais que Mark Zuckerberg deviendrait un Bitcoiner lorsqu’il a embauché David Marcus de PayPal pour gérer l’activité crypto de Facebook. La route a été longue et sinueuse, mais bienvenue sur Bitcoin. Excellent travail, Zuck et David. Excité pour ce qui va suivre. »

Cependant, si l’investissement de Zuckerberg dans Bitcoin s’avérait vrai, cela contredirait le projet de monnaie numérique de l’entreprise Diem, connu auparavant sous le nom de Balance. Proposé pour la première fois en 2019, le projet avait rencontré la résistance des régulateurs du monde entier et n’a finalement pas pu décoller. Selon CNBC, l’association Diem à but non lucratif basée en Suisse, qui supervise le développement de Diem, vise à lancer un projet pilote avec un stablecoin indexé sur le dollar américain en 2021.

