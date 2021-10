Mark Zuckerberg réagit à une fuite massive de documents sur Facebook

Ce que révèlent les documents internes de Facebook 3:53

New York (CNN Business) – Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a lancé l’appel aux résultats trimestriels de l’entreprise en abordant la dernière vague de couverture médiatique massive basée sur une mine de documents internes divulgués lundi.

« Les examens de bonne foi nous aident à nous améliorer, mais mon point de vue est que nous assistons à un effort coordonné pour utiliser de manière sélective les documents divulgués pour peindre une fausse image de notre entreprise », a déclaré Zuckerberg. « La réalité est que nous avons une culture ouverte qui encourage la discussion et la recherche sur notre travail afin que nous puissions avancer sur de nombreuses questions complexes qui ne nous sont pas spécifiques. »

Les résultats de l’entreprise surviennent au milieu peut-être de la plus grande crise des 17 ans d’histoire du géant des médias sociaux. Des dizaines de milliers de pages de documents internes divulgués par la dénonciatrice Frances Haugen ont façonné la série « Facebook Files » du Wall Street Journal, et lundi, un déluge de couverture médiatique supplémentaire d’un consortium de 17 agences de presse américaines, ainsi que des auditions avec des législateurs britanniques. Les documents fournissent l’examen le plus approfondi de bon nombre des plus gros problèmes de Facebook, y compris ses luttes pour réguler les discours de haine et la désinformation, l’utilisation de sa plate-forme par les trafiquants d’êtres humains, la recherche sur les dommages causés aux jeunes, etc.

Facebook a rejeté de nombreux rapports, affirmant qu’ils sont trompeurs et dénaturent ses enquêtes et ses actions. Zuckerberg a commenté la situation pour la dernière fois après l’audience de Haugen au Sénat plus tôt ce mois-ci, dans une déclaration dans laquelle il a tenté de discréditer le dénonciateur. Cependant, vendredi, un autre ancien employé de Facebook a déposé anonymement une plainte contre la société auprès de la SEC, avec des allégations similaires à celles de Haugen.

Mais malgré tous les gros titres, la société a rappelé lundi aux investisseurs qu’elle est toujours une source de revenus.

Facebook a rapporté 29 milliards de dollars de revenus pour les trois mois clos en septembre, 35% de plus qu’à la même période l’année dernière. L’entreprise a affiché près de 9,2 milliards de dollars de bénéfices, soit 17% de plus que l’année précédente. Le nombre de personnes utilisant la famille d’applications de Facebook a augmenté de 12% en glissement annuel, pour atteindre près de 3,6 milliards au cours du trimestre.

Les résultats étaient presque conformes aux projections des analystes de Wall Street. Les actions de Facebook (FB) ont augmenté jusqu’à 3% dans les échanges après les heures normales de travail lundi après le rapport sur les résultats, avant de chuter à environ 1% de plus.

Facebook n’est pas étranger aux crises de relations publiques. Et dans la plupart des cas, les activités de Facebook ont ​​continué de progresser à un rythme soutenu malgré les protestations des régulateurs et du public.

Mais cette fois, cela pourrait être différent. L’énorme activité publicitaire de Facebook est déjà dans un état vulnérable en raison des récents changements apportés aux règles de suivi des applications d’Apple. La mise à jour du logiciel iOS 14.5 d’Apple, entrée en vigueur en avril, oblige les utilisateurs à autoriser explicitement les applications à suivre leur comportement et à vendre leurs données personnelles, telles que l’âge, l’emplacement, les habitudes de dépenses et les informations sur la santé, aux annonceurs. Facebook a vigoureusement rejeté les changements, avertissant les investisseurs l’année dernière que la mise à jour pourrait nuire à son activité si de nombreux utilisateurs choisissent de ne pas suivre.

Lundi, Facebook a averti que les modifications apportées à iOS 14 pourraient créer des « vents contraires persistants » au quatrième trimestre 2021.

« Nous avons été ouverts sur le fait que des vents contraires arrivent et nous le vivons au troisième trimestre. Le plus important est l’impact des changements d’iOS 14″, a déclaré lundi la directrice de l’exploitation Sheryl Sandberg lors de l’appel aux résultats de la société. . « En conséquence, nous avons été confrontés à deux défis : l’un est que la précision du ciblage de nos annonces a diminué, ce qui a augmenté le coût de génération de résultats pour nos annonceurs, et l’autre est que la mesure de ces résultats est devenue plus difficile. »

Alors qu’une grande partie du monde a passé la journée à se concentrer sur les dommages réels de Facebook, la société a laissé entendre aux investisseurs dans le rapport qu’elle voulait qu’ils regardent vers l’avenir, pas vers l’arrière. À partir du quatrième trimestre, la société prévoit d’étendre Facebook Reality Labs, sa division dédiée aux services de réalité virtuelle et augmentée, en tant que segment de reporting distinct de sa famille d’applications, qui comprend Instagram, WhatsApp et le réseau social éponyme Facebook. .

Le directeur financier Dave Wehner a déclaré que Facebook investit tellement dans cette nouvelle division qu’elle réduira « notre bénéfice d’exploitation global en 2021 d’environ 10 milliards de dollars ».

Dans une déclaration avec les résultats, Zuckerberg s’est également concentré sur ce qui va arriver : « Je suis enthousiasmé par notre feuille de route, en particulier autour des créateurs, du commerce et de l’aide à la construction du métavers. »

Lors de l’appel aux résultats, les analystes de Wall Street ont posé beaucoup plus de questions sur les nouvelles initiatives et produits de Facebook comme le métaverse et les bobines Instagram qu’ils ne l’ont fait sur la couverture médiatique de lundi, un rappel que les investisseurs priorisent souvent le potentiel de croissance de l’entreprise. Evercore ISI a demandé à Zuckerberg d’évaluer les progrès de l’entreprise dans la création d’une intelligence artificielle capable d’identifier les contenus problématiques.

Zuckerberg a souligné les rapports de transparence trimestriels de l’entreprise, qui identifient « sur quel pourcentage du contenu sur lequel nous agissons est notre IA … le trouvant au lieu que les gens aient à le signaler ». Il a déclaré que « dans la plupart de ces catégories… plus de 90 pour cent du contenu sur lequel nous agissons, nous nous identifions en grande partie grâce au système d’intelligence artificielle ». Cependant, il a noté que le succès de ses systèmes peut varier selon la catégorie.

« Certaines catégories, comme le discours de haine, ont été plus difficiles », a-t-il déclaré, car « nous intervenons dans environ 150 langues à travers le monde … il y a de nombreuses nuances culturelles à ce sujet ».

Zuckerberg a également tenté d’appeler son personnel.

« Je sais qu’il y a beaucoup d’examens minutieux de nos efforts, et je suppose que je veux juste dire à l’équipe et aux personnes qui y travaillent que je suis vraiment fier des progrès qu’ils font », a-t-il déclaré.