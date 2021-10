Mark Zuckerberg SILENT alors que Facebook, WhatsApp et Instagram plantent tous | Monde | Nouvelles

Les mèmes affluent lorsqu’un utilisateur, nommé Siva, a demandé : “Où es-tu Mark Zuckerberg ?”

Avec Twitter toujours en cours d’exécution, certains se sont demandé comment le trafic de Twitter serait affecté.

MKBHD a écrit : « Je me demande à quel point l’utilisation de Twitter augmente lorsque Facebook, Instagram et WhatsApp tombent tous en panne en même temps ?

Un autre a plaisanté en disant que les trois grandes entreprises devraient passer à Twitter pour fournir des mises à jour.

Satyachowdary66 a déclaré: “Whatsapp, Instagram et Facebook viennent sur Twitter pour annoncer que leur service est en panne en ce moment” suivi de plusieurs emojis de larmes de rire.

Dans un Tweet de Whatsapp, le géant de la communication a appelé à la patience.

La déclaration disait : “Nous sommes conscients que certaines personnes rencontrent des problèmes avec WhatsApp en ce moment. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale et nous enverrons une mise à jour ici dès que possible. Merci pour votre patience !”

Facebook a fait écho à un sentiment similaire : “Nous sommes conscients que certaines personnes ont des difficultés à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible, et nous nous excusons pour tout inconvénient”