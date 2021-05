Mark Zuckerberg surfe avec un bracelet qui repousse les requins, ça marche vraiment? | Vie

Mark Zuckerberg a été une tendance ce week-end sur les réseaux sociaux, mais pas pour les sujets habituels.

Mark Zuckerberg revient dans le présent aujourd’hui dimanche, mais heureusement, cela n’a rien à voir avec les questions de confidentialité controversées associées à ses réseaux sociaux.

Il semble que le fondateur de Facebook soit en vacances, ou du moins ait pris un week-end, car il a été vu surf avec un hydroptère à Kauai, Hawaï. Mais ce qui a le plus attiré l’attention, ce sont ces photos de TWZ où vous pouvez voir comment Zuckerberg porte un bracelet anti-requin autour de sa cheville.

On voit également dans cette vidéo que Mark Zuckerberg lui-même a téléchargé sur Instagram. Son style de surf n’est pas très orthodoxe, même s’il est au moins pratique: il parvient à rester dans l’hydroptère sans tomber:

Si vous regardez de près, vous pouvez également voir comment la planche a des rayures qui ressemblent à un zèbre. Les requins semblent avoir plus de mal à voir leur proie, si elle a des raies.

Ce que le fondateur de Facebook porte à la cheville est un bracelet Sharkbanz, qui repousse les requins, grâce à les ondes électromagnétiques qu’il émet. Ces ondes interfèrent avec le champ électromagnétique que les requins utilisent pour détecter leurs proies.

De nombreuses célébrités comme l’ancien président Barak Obama lui-même, ou des athlètes professionnels comme le champion du monde de surf Barton Lynch, le portent également. Mais ça marche vraiment?

Le fabricant montre plusieurs vidéos sur son site Web où il semble que les requins s’éloignent d’un mannequin portant le bracelet. En outre, une étude de l’Université Coastal Carolina soutient son utilisation.

Cependant, comme l’explique Business Insider, certains experts en requins pensent que cela ne fonctionne pas. C’est le cas du plongeur professionnel Erich Ritter, qui affirme que “ces bracelets Sharkbanz ne sont qu’une protection psychologique. Ils n’ont aucun effet (sur les requins)”.

Servir ou pas, la vérité est que le bracelet anti-requin ne coûte que 84 dollars, donc si vous êtes l’une des personnes les plus riches du monde, rien ne se perd en en portant une à la cheville …