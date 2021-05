Mark Zuckerberg veut que ses réseaux sociaux attirent à nouveau les influenceurs | La technologie

Avec l’arrivée de nouvelles plateformes qui rivalisent directement avec Facebook et Instagram, comme Clubhouse, TikTok ou Twitch, Mark Zuckerberg a annoncé des changements pour attirer à nouveau les influenceurs.

Il y a de nombreuses plaintes que de nombreux streamers et influenceurs ont formulées à l’égard de Facebook, essentiellement en raison du peu d’importance que le réseau social a accordé à la monétisation des créateurs de contenu.

En Espagne, certains streamers bien connus, tels qu’Auronplay, ont commencé à diffuser en direct sur cette plate-forme, généralement avec des contrats qui n’avaient rien à voir avec ceux qu’ils signeraient plus tard avec Twitch.

Quelque chose de similaire s’est produit avec YouTube, qui, bien qu’il ait basé la monétisation des créateurs sur le CPM, qui pourrait s’élever à 10 dollars (environ 8 euros), a commis une grosse erreur: le positionnement si étrange qu’il rend les vidéos de créateurs plus petites. dans l’interface principale.

De cette façon, Twitch a fait de sa forme de monétisation la plus optimale pour les streamers et les influenceurs, qui voient un avenir pour la plate-forme appartenant à Amazon et la concurrence directe de YouTube, de Google.

Maintenant, après avoir analysé cela, Mark Zuckerberg a été alarmé et a annoncé que changera la façon dont influenceurs monétiser son contenu dans un réseau social de sa propriété, Instagram.

Le changement proposé par Zuckerberg

Dans un live qui a eu lieu lundi dernier, curieusement, sur Instagram, le propriétaire de Facebook a annoncé qu’il allait changer la façon dont les créateurs gagnaient de l’argent, probablement dans une stratégie pour entrer pour rivaliser directement avec Twitch et, même, avec le géant de la mode asiatique, TikTok, qui offre une monétisation attrayante, via le programme Creator Fund, par exemple.

“Si nous aidons les créateurs à gagner plus d’argent grâce à leur contenu, cela aidera une économie plus large des créateurs à émerger, qui apportera plus de contenu aux services, plus de moyens de se connecter, et ce sera incroyable”, a déclaré Zuckerberg dans ce direct d’Instagram.

Ce mouvement Zuckerberg dérive probablement des grands du moment, tels que le TikTok susmentionné, et Clubhouse, qui dispose d’un système similaire aux astuces numériques pour les créateurs de contenu.

Ainsi, bien que l’on ne sache pas avec certitude sur quelle plate-forme il a l’intention de mettre en œuvre ces changements, certains d’entre eux seraient meilleure répartition des revenus d’affiliation, aussi bien que création d’un marché digital qui connecte les marques et influenceurs, quelque chose de similaire à TikTok Creator Marketplace.

Une rude concurrence avec les nouvelles plateformes

Le modèle des abonnements et des dons à Twitch a principalement affecté les diffusions en direct qui ont été faites sur Facebook, presque au début de tout, et l’ennui général de certains YouTubers avec ladite plate-forme, qui ont migré vers Twitch pour diffuser en direct et, d’ailleurs , continuez à monétiser le contenu qu’ils créent sur Twitch avec des vidéos sur YouTube.

Ainsi, Zuckerberg fait face à une concurrence vraiment rude, si Twitch est rejoint par TikTok, Snapchat ou Clubhouse, des réseaux sociaux qui traitent mieux les créateurs de contenu.

Pour cette raison, l’actualité de Zuckerberg peut représenter une avance d’Instagram et de Facebook, pour entrer pleinement pour rivaliser dans le domaine du live show, dans une sorte de rappel à certains influenceurs qui ont quitté ces plateformes.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Abraham Andreu.