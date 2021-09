Markarian RTW Printemps 2022 – WWD

La créatrice de Markarian Alexandra O’Neill a eu l’opportunité d’une vie lorsqu’elle a habillé la Première Dame Jill Biden pour l’investiture du président Joe Biden.

Vendredi, elle est montée sur une autre grande plateforme, le défilé de la Fashion Week de New York.

Fidèle à son ADN habillé, elle a choisi d’avoir son spectacle à la Rainbow Room au sommet du Rockefeller Center, et a fait bon usage du lustre scintillant et de la toile de fond rotative de la piste de danse.

Les mannequins Maria Borges et Hilary Rhoda, l’influenceuse Danielle Bernstein, l’assistante politique Huma Abedin et la membre du Congrès Carolyn Maloney, qui représente le Fashion District de New York, figuraient parmi les invités habillés en Markarian aux tables de style salon.

« J’aime l’histoire d’Alexandra selon laquelle elle a appris à coudre non pas chez Pratt ou FIT, mais de sa grand-mère… Je suis tellement fière d’elle et elle est aussi une électrice, alors je suis là pour la soutenir », a déclaré Maloney. « Je suis aussi ici parce qu’elle m’a invité ! »

Alors qu’elle a montré un peu de vêtements de jour, associant des pulls en tricot pointelle chérie à des jupes à volants à imprimé cœur rose et rouge et des robes au style des années 1940, le travail d’O’Neill est vraiment celui des robes pour les fêtes et les mariages. Dans ce département, il y avait beaucoup à attirer dans son style hyper-féminin – une robe rose bonbon perlée avec des nœuds sur les épaules, une robe rose sans bretelles avec de la dentelle appliquée florale 3D exquise, des colonnes florales brodées sur les épaules et un riche brocart robes corsets.

Une nouveauté plus avant-gardiste est venue sous la forme de boléros perlés à la main, qui avaient l’air fabuleux sur une jupe en satin ou avec un pantalon de soirée. Un haut corset ivoire à épaules dénudées associé à un pantalon à micro carreaux transparent enduit de sequins avait également un poli sophistiqué.

Les premiers sacs à main de la créatrice, inspirés des minaudières classiques et assortis à chaque look, laissaient entrevoir son univers en constante expansion. La foule aussi, qui comprenait des acheteurs de tous les grands magasins.