Marketa Vondrousova décroche la place des huitièmes de finale aux dépens de Polona Hercog

06/04/2021

Le à 23h00 CEST

le tchèque Marketa Vondrousova, numéro 21 de la WTA et tête de série numéro 20, a rempli les prévisions en gagnant en une heure et dix minutes par 6-3 et 6-3 au joueur de tennis slovène Polona Hercog, numéro 73 de la WTA, en huitièmes de finale à Roland-Garros. Avec ce résultat, Vondrousova sera en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Pendant le match, Vondrousova a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a atteint 65% d’efficacité au premier service, a commis une double faute et a pris 68% des points de service. Quant à la joueuse slovène, elle n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire et ses données d’efficacité sont de 55%, 2 doubles fautes et 57% de points obtenus au service.

Le joueur tchèque s’affrontera en huitièmes de finale du championnat avec le vainqueur du match entre le joueur de tennis espagnol Paula Badosa et le roumain Ana Bogdan.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. fém. Il se déroule sur terre battue en plein air et 238 joueurs au total y participent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux classés directement, ceux qui ont dépassé les phases précédentes du tournoi et ceux invités. De plus, sa célébration a lieu du 24 mai au 12 juin à Paris.