Marketa Vondrousova parvient à se qualifier pour les seizièmes de finale aux dépens de la joueuse de tennis Harmony Tan

06/02/2021

Le à 17:15 CEST

le tchèque Marketa Vondrousova, numéro 21 de la WTA et tête de série numéro 20, a rempli les pronostics en s’imposant lors de la 30e de finale de Roland-Garros 6-1 et 6-3 dans une heure et deux minutes au joueur français Bronzage Harmonie, numéro 149 de la WTA. Après ce résultat, Vondrousova parvient à se qualifier pour les seizièmes de finale à Roland-Garros.

Les données recueillies sur le match montrent que la joueuse tchèque a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a obtenu 64% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a remporté 74% des points de service. Quant à la joueuse de tennis française, elle n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire, a atteint 56% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a remporté 49% des points de service.

Le Tchèque sera mesuré en huitièmes de finale du tournoi avec le vainqueur du match entre le Slovène Polona Hercog et le joueur français caroline garcia.

Dans le tournoi リ (Roland-Garros Indiv. fém.) 238 joueurs de tennis y participent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase de qualification précédente et les invités. De plus, il se déroule entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en extérieur.