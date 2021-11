Marketing B2B pour de meilleures ventes – 3 choses que c’est et 3 choses que ce n’est pas

Vous souvenez-vous du bon vieux temps où vous montiez dans votre voiture et alliez de magasin en magasin pour trouver ce que vous vouliez acheter ? Je fais. Je me souviens avoir besoin de pièces d’ordinateur et j’allais chez Best Buy, puis TigerDirect, puis Circuit City pour trouver la meilleure offre.

Bien sûr, vous pouvez acheter en ligne, mais ce n’était pas comme aujourd’hui où vous allez simplement sur Amazon et il est livré à votre porte le lendemain.

Dans un récent article de blog, j’ai parlé de l’IA, mais l’une des choses que je n’ai pas couvertes était le biais des données.

Biais des données des consommateurs

Ce que j’entends par biais de données, c’est que lorsque vous programmez des informations, si les données sont biaisées (en pensant à une croyance ou à un résultat), l’intelligence artificielle prendra des décisions en fonction de ces données biaisées. Eh bien, de la même manière, nous sommes tous des consommateurs et nous avons tendance à penser de la même manière que la plupart des autres consommateurs. Mais lorsque vous essayez de commercialiser des entreprises B2B pour de meilleures ventes, le biais des données peut nous faire penser davantage comme un consommateur et moins comme une entreprise.

Aujourd’hui, je veux parler de marketing pour les entreprises B2B, de trois choses que c’est et de trois choses que ce n’est pas.

Lead Gen vs. Connexions humaines

Tout d’abord, ce n’est pas pour la génération de leads facile.

Une femme m’a contacté et elle m’a dit d’emblée : « Je n’ai pas le temps pour le marketing. Ce qu’elle voulait, c’était trouver quelqu’un pour former son assistante, qui n’avait aucune expérience en marketing, comment lui trouver des clients qui achetaient des assurances. Lorsque j’ai commencé à explorer le concept, l’une des choses qu’elle a vendues étaient des plans individuels et des plans de groupe. Les régimes individuels avaient tendance à se concentrer sur les consommateurs et les régimes collectifs sur les entreprises.

Quand j’ai demandé lequel prenait le plus d’énergie, elle a répondu : « Eh bien, ils sont tous les deux égaux, n’est-ce pas ? Les consommateurs, je dois en vendre plus, mais avec les régimes collectifs, ils sont plus gros et meilleurs. Ce que j’ai essayé de faire, c’était de l’aider à se concentrer sur le fait que ce qui lui donnerait le meilleur retour sur investissement était de sensibiliser et de recommander d’autres personnes dans les régimes collectifs qu’elle avait déjà vendus. De cette façon, elle pourrait se concentrer davantage sur le B2B. Ce que j’ai essayé de souligner, c’est que son marketing pourrait obtenir de meilleurs résultats en créant de meilleures relations humaines.

La ligne de fond

Plutôt que d’essayer de se concentrer sur l’obtention de pistes froides et de passer tout son temps à courir après un groupe d’individus, ce qu’elle a dit ne pas avoir, elle devrait se concentrer sur le long jeu de vendre des plans de groupe plus importants.

Promotion vs sensibilisation

L’histoire suivante concerne la différence entre la sensibilisation des clients et des prospects, par opposition à l’auto-promotion. Le marketing B2B n’est pas une auto-promotion éhontée.

Il y avait un président d’une entreprise avec laquelle je travaillais qui a dit : « Je n’aime pas les e-mails et je ne veux pas créer de nouveau contenu tout le temps et l’ajouter à mon site Web. Comme je n’aime recevoir des e-mails qu’une fois par mois, c’est ce que je vais faire. Je vais juste envoyer une newsletter par e-mail une fois par mois sur toutes les bonnes choses à propos de notre entreprise.

Eh bien, franchement, si vous ne l’envoyez qu’une fois par mois, cela signifie que vous ne pouvez créer que 12 touches par an. Et deuxièmement, si vous ne faites que parler de vous, vous obtiendrez moins que les résultats souhaités. Je veux dire… vraiment, qui s’en soucie ?

Fondamentalement, ce qu’il voulait, c’était créer et commercialiser des publicités par e-mail. Il voulait que les gens lisent sa newsletter et en achètent. Mais ce dont il avait vraiment besoin, c’était de créer un contenu nouveau et intéressant pour aider les clients et les prospects à prendre conscience de ce qui rendait son entreprise meilleure et différente. Et il avait besoin de leur montrer ce qu’il en résultait pour ses clients et prospects. De plus, il devait le faire plus souvent qu’une seule fois par mois.

En utilisant le courrier électronique plus régulièrement pour promouvoir des histoires individuelles et uniques, plutôt que ce bulletin électronique de compilation, l’entreprise pourrait atteindre un public plus large qui s’engagerait avec les informations cibles les plus fréquentes. De plus, il avait besoin d’un moyen de ramener ces personnes sur le site Web et de capturer leurs données. Au lieu d’essayer de faire de l’autopromotion sans vergogne dans un e-mail, ce que le marketing n’est pas, il devrait plutôt s’agir d’un outil d’interaction et d’engagement client réfléchi.

La ligne de fond

En fin de compte, il voulait que son équipe de vente ait une conversation avec quelqu’un. Avec le marketing B2B, vous devez les accompagner tout au long du parcours d’achat. Vous ne pouvez pas simplement envoyer un e-mail à quelqu’un comme un article chaud sur Amazon, vous attendre à ce qu’il saute à bord, clique et achète immédiatement. Les ventes B2B demandent plus de développement et de temps, et vous devez être prêt à investir dans vos relations clients.

Commerce électronique vs ventes en gros

Le dernier concept dont je veux parler, c’est d’essayer d’utiliser davantage un modèle de commerce électronique, de marketing en ligne et de publicité pour sensibiliser les clients à leur produit.

Le marketing B2B ne concerne pas l’amplification du consommateur ou du commerce électronique. Cette entreprise en particulier fabriquait des sauces piquantes, qu’elle importait d’un autre pays, et elle souhaitait augmenter les ventes en ligne.

Maintenant, le grand défi avec cela est que vous pouvez acheter des publicités Google ou Facebook, mais le profit pour les commandes de petites bouteilles était si faible qu’il avait besoin d’annonces qui coûtaient quelques centimes par vente pour que cela en vaille la peine. Oui, il peut avoir des clients fidèles, mais vendre des produits individuels à des personnes individuelles est beaucoup plus difficile et il est vraiment difficile de récupérer les coûts publicitaires.

Ce qu’il voulait, c’était plus de trafic sur son site Web pour accroître sa notoriété et créer des ventes individuelles, mais ce dont il avait besoin était de créer un buzz autour de son produit.

Il n’y a pas de meilleur moyen de le faire que de l’avoir dans plus de restaurants où les gens peuvent l’essayer sur de la nourriture, puis les inviter à commander des bouteilles individuelles en ligne. Mieux encore, s’il peut les faire entrer dans des restaurants plus petits et montrer à une chaîne de restaurants à quel point son produit devient populaire, il peut créer des bouteilles personnalisées pour chaque entreprise. En prime, s’ils ont plusieurs emplacements, il peut vendre plus de caisses à la fois.

Dans les petits restaurants, il pouvait mettre son site Web et son adresse e-mail ou même un code QR sur la bouteille afin que les gens puissent trouver eux-mêmes comment l’obtenir.

La ligne de fond

Ce qu’il essayait vraiment de faire, c’était d’amener plus de gens à acheter son produit, mais il aurait eu une bien meilleure chance de le faire en utilisant son réseau de relations dans le secteur de la restauration et en les amenant à acheter son produit pour le fournir aux consommateurs. . Cela lui aurait donné une plate-forme pour pouvoir développer son entreprise de manière organique, non seulement via le B2B en vendant des cas, mais en attirant davantage de consommateurs qui souhaitaient acheter sa marque individuellement.

Dernières pensées

Revenons une fois de plus sur ces trois choses. Premièrement, le marketing B2B n’est pas pour la génération de leads facile car traiter avec des leads prend du temps, et généralement, les leads finissent avec un taux de clôture de 1 à 2%. Ce que vous voulez essayer de faire dans le marketing B2B, c’est maximiser les relations que vous avez pour générer des références supplémentaires qui peuvent générer de plus grandes entreprises d’un seul coup. Oui, cela prend plus de temps, mais le gain est meilleur.

La deuxième chose à laquelle le marketing B2B n’est pas destiné est l’auto-promotion sans vergogne. Je déteste dire ça, mais vraiment personne ne s’en soucie. Ce que veulent les clients et les prospects, ce sont des informations réfléchies, créatives et de qualité qui les aideront à mieux faire leur travail et, ce faisant, prouveront que vous êtes le bon choix pour leur entreprise.

Enfin, si vous essayez de créer une demande des consommateurs, la meilleure chose à faire est de la présenter à un plus grand nombre de consommateurs où ils peuvent réellement l’utiliser. Essayez d’utiliser des connexions B2B pour votre produit, ce qui permet à plus de consommateurs d’essayer et de tester votre produit.

Bien que notre cerveau puisse être biaisé par les méthodes de consommation dans le marketing, nous devons nous rappeler que le B2B est plus complexe, plus relationnel et prend plus de temps.

J’aimerais entendre vos réflexions sur votre système de marketing relationnel. Commentez ci-dessous et partagez vos réflexions, idées ou questions sur le marketing pour les ventes B2B.

Auteur : Brian Basilico

Brian Basilico est un auteur et conférencier de renommée nationale. Il est le fondateur et président de B2b Interactive Marketing Inc., une société de conseil et de production en marketing primée située à Aurora, dans l’Illinois. B2b aide les entreprises et les organisations à but non lucratif à commercialiser leurs produits et services grâce à l’utilisation efficace d’outils en ligne, notamment ; sites Web, blogs,… Voir le profil complet ›