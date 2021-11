Marketing relationnel pour réussir – Connectez-vous avec quelqu’un et son réseau

Avez-vous déjà entendu la phrase « Votre réseau est votre valeur nette ? » Eh bien, c’est plus vrai aujourd’hui que jamais. Gardez à l’esprit qu’il n’y a pas si longtemps, tout était face à face. Et depuis ces dernières années, nous avons davantage rencontré des gens en ligne, via Zoom ou tout ce que vous utilisez, et un peu moins en face à face. Les deux ont des avantages parce que vous rencontrez des gens, mais dans l’environnement actuel, il est un peu plus difficile de faire du marketing relationnel en face à face.

Aujourd’hui, je veux parler de marketing relationnel. Pour réussir, vous devez comprendre les concepts de ce que cela signifie pour votre entreprise. Lorsque vous embauchez un humain, que vous le fassiez en tant qu’entrepreneur ou en tant qu’entreprise, vous n’embauchez pas seulement un humain. Vous embauchez un humain et son réseau.

Une aventure

Récemment, j’ai fait quelque chose que je n’avais pas fait depuis plus de cinq ans. Je suis monté dans un avion. Je n’ai pas voyagé depuis pas mal d’années parce que beaucoup de conférences et de choses auxquelles je suis allé ont été annulées. Mais, je viens de faire un voyage au hasard dans un endroit où je n’étais jamais allé, Raleigh, Caroline du Nord.

Maintenant, pourquoi ai-je choisi Raleigh ? Eh bien, les premières personnes que j’ai rencontrées en personne étaient quelques-uns des membres qui appartenaient à un groupe auquel j’appartenais et qui s’appelait Pay It Forward Tuesdays.

Payer en avant

L’un des écrivains avec qui j’ai travaillé m’a présenté un responsable du marketing nommé Chuck Hester. Chuck m’a invité à rejoindre ce groupe. Les six d’entre nous qui font partie de ce groupe se portent volontaires pour passer une heure avec une personne essayant de gérer une organisation à but non lucratif et l’aider à mieux utiliser le marketing, les médias sociaux et les relations publiques.

Nous avons tous des compétences différentes que nous apportons à la table et ces personnes peuvent obtenir jusqu’à six heures de formation ou d’instruction. Ils ont accès à nos réseaux, ce qui les aide à amplifier leurs messages. Ce n’est pas seulement un groupe formidable, mais c’est aussi formidable de pouvoir aider un groupe de personnes qui aident les autres.

Il s’agit de personnes…

C’est la raison d’être du réseautage, utiliser les relations que vous avez pour aider d’autres personnes, que ce soit pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux ou pour résoudre un problème. Quand je suis allé à Raleigh, j’ai rencontré Chuck Hester et Lori Bruns, qui font tous deux partie de ce groupe. Nous nous sommes assis et avons pris le petit déjeuner. C’était génial. C’était la première fois que je les rencontrais face à face. Certaines des autres personnes vivent à Philadelphie et en Floride. Si j’arrive là-bas, je ferai la même chose.

J’ai également eu l’occasion de m’asseoir avec mon fils, Timmy, et sa petite amie, Ashley. Et nous avons fait un tour de la ville, du centre-ville de Raleigh. Nous nous sommes arrêtés dans quelques brasseries où mon fils a eu son truc préféré au monde, les bières artisanales. Ensuite, nous sommes allés dîner dans plusieurs endroits différents. J’ai pu visiter la région avec eux.

En parlant de tournée, une autre personne que je n’ai jamais rencontrée en face à face est Emily Smathers. C’est une personne que j’utilise comme assistante virtuelle pour écrire sur des sujets pharmaceutiques très techniques. Elle est vraiment douée pour ça.

J’ai donc emmené un Uber chez eux. Nous sommes sortis et avons déjeuné, puis nous avons visité toute la région. J’ai pu voir ce que c’était en dehors de la ville.

Et en parlant de réseautage, quelqu’un avec qui je travaille localement connaissait un agent immobilier qui connaissait plusieurs agents immobiliers à Raleigh. J’ai donc décidé de les rencontrer et d’en apprendre davantage sur la région pour avoir une idée de ce qui se passe sur le marché là-bas.

Ingénieux

L’un d’eux m’a appelé au téléphone et m’a donné un tas d’informations. L’autre a dit tout de suite : « Hé, tu veux qu’on se réunisse ? Faisons-le lundi à 10h00. Nous nous sommes tous les deux présentés à Panera, nous nous sommes assis et avons eu une excellente conversation. La plus grande différence entre les deux est que le premier m’a parlé au téléphone, puis m’a envoyé un e-mail avec tout un tas d’annonces. La deuxième personne s’est assise et a non seulement écouté ce que je voulais, mais m’a également proposé ses relations.

Elle m’a proposé de me présenter à des personnes qu’elle connaît, qu’elle aime et en qui elle a confiance, notamment un courtier en hypothèques, un inspecteur en bâtiment, des entrepreneurs, des avocats – tout ce dont j’avais besoin. C’était génial. Selon vous, laquelle de ces deux personnes m’a le plus impressionné ? Je pense que vous pouvez probablement deviner.

Votre TRIBU

Lorsque nous parlons de marketing relationnel pour réussir, tout repose sur une formule. Chacun d’entre nous a environ 150 connexions de qualité. Si vous pensez à ces 150 relations, ce sont des personnes que nous connaissons, aimons et en qui nous avons confiance. Des gens que nous serions heureux de recommander, tout comme mon amie a recommandé un agent immobilier qui a recommandé deux agents immobiliers à Raleigh, qu’elle connaissait, aimait et avait confiance. La raison pour laquelle elle m’a donné deux personnes est que je puisse choisir qui, selon moi, correspond le mieux à mes besoins à ce moment particulier.

Lorsque vous regardez tout le monde ayant 150 relations de qualité avec des personnes qu’ils connaissent, aiment et en qui ils ont confiance, il y a de fortes chances que chacun d’entre eux puisse amplifier cela par 10. Donc, si vous atteignez ces 150, ils peuvent amplifier vos besoins et vos messages à 1 500 différents personnes. Et à partir de là, si vous vous connectez avec ces 1 500 personnes, il y a une chance qu’ils en connaissent 10, ce qui signifie qu’à partir de ce noyau de 150, vous pouvez avoir une portée de plus de 15 000 personnes.

Amplifiez vos connexions TRIBE

Certains des conseils que je veux vous donner sur la façon de maximiser cela sont d’explorer les connexions des autres en ligne. Un exemple de ceci est d’aller à vos clients et d’explorer leurs connexions sur LinkedIn. Voyez qui vous avez en commun.

Vous découvrirez peut-être que vous avez des relations communes que vous ne connaissiez même pas, ou s’ils veulent rencontrer quelqu’un d’autre, vous pouvez leur présenter quelqu’un qu’ils ne connaissent pas. Deuxièmement, faites de même en personne. Demandez à quelqu’un de vous rencontrer en personne et demandez-lui qui il aimerait rencontrer, puis assurez-vous de rendre la pareille. Mais livrez des gens de qualité, pas en quantité. Vous voulez vous assurer qu’ils rencontrent quelqu’un qui peut les aider.

Enfin, si vous avez une équipe de vente, assurez-vous que votre équipe de vente se connecte avec ses clients actuels et passés. Pensez-y. S’ils ont 150 connexions de qualité avec des clients actuels et passés, cela signifie qu’ils peuvent amplifier votre message de 1 500. Et s’ils sont encouragés à partager, vous atteignez maintenant jusqu’à 15 000 personnes.

Je vais vous suggérer de revenir en arrière et d’écouter l’épisode 438 du podcast Bacon. Là, je parle de ma stratégie 10-10-10 et comment vous pouvez l’utiliser pour amplifier vos relations et vos messages marketing.

Le réseautage concerne vos 150 connexions les plus proches (votre TRIBU) et les ressources que vous vous apportez !

Dernières pensées

En sautant dans un avion, en rencontrant des personnes que je connaissais mais que je n’ai jamais rencontrées en personne, nous avons construit des connaissances, des goûts et de la confiance, et je peux aider à étendre leur réseau et ils peuvent certainement aider à étendre le mien. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez utiliser votre propre réseau pour en créer un encore plus grand où tout le monde peut réussir. C’est ça le marketing relationnel !

J’aimerais entendre vos réflexions sur votre système de marketing relationnel. Commentez ci-dessous et partagez vos pensées, idées ou questions sur la connexion avec les autres et leur réseau.

Auteur : Brian Basilico

Suivre @bbasilico

Brian Basilico est un auteur et conférencier de renommée nationale. Il est le fondateur et président de B2b Interactive Marketing Inc., une société de conseil et de production en marketing primée située à Aurora, dans l’Illinois. B2b aide les entreprises et les organisations à but non lucratif à commercialiser leurs produits et services grâce à l’utilisation efficace d’outils en ligne, notamment ; sites Web, blogs,… Voir le profil complet ›