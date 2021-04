Marketing trompeur ⋆ 10z viral

Le président Joe Biden quitte le podium après avoir pris la parole lors d’une session conjointe du Congrès au Capitole américain à Washington, DC, le 28 avril 2021 (Crédit: Andrew Harnik / Pool via .)

Le projet de loi soutenu par Biden hier soir cache de mauvaises politiques en matière de genre et de contrôle des armes à feu derrière un nom irréprochable.

«Adoptez-le et sauvez des vies», a déclaré hier soir le président Biden dans son discours au Congrès concernant la réautorisation par le Congrès de la «loi sur la violence contre les femmes» (VAWA). La Chambre des États-Unis l’a déjà fait le mois dernier, et étant donné le titre du projet de loi, on pourrait penser que ce serait une solution facile pour le Sénat. Après tout, VAWA n’a-t-il pas à cœur les meilleurs intérêts des femmes américaines?

Et pourtant, le vote à la Chambre a été largement divisé selon les lignes de parti. Comme l’a fait remarquer un député, une multitude de dispositions complémentaires rendaient le projet de loi inutilement partisan.

Ce n’était pas la première fois. La VAWA a expiré à la fin de 2018 après que des dispositions sur le contrôle des armes à feu et l’identité de genre insérées dans le projet de loi de réautorisation aient bloqué l’action du Congrès. La version de cette année s’éloigne encore plus du centre.

Les 259 pages du projet de loi contiennent des dispositions pas si mineures qui empoisonnent son intention et font de la VAWA un autre bâton politique utilisé pour faire avancer les intérêts progressistes contre les femmes mêmes qu’il prétend protéger.

Prenons, par exemple, les inclusions non négligeables d’individus «transgenres» et «non conformes au genre» aux côtés des femmes biologiques. Essayant de suivre le rythme du décret du président Biden du 20 janvier sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, la VAWA défend la cause de quelques-uns plutôt que la protection du plus grand nombre. Le projet de loi exigerait que les femmes vulnérables vivant dans des refuges fuyant les mauvais traitements soient hébergées aux côtés d’hommes biologiques dans des quartiers rapprochés. Le projet de loi ne fait aucune concession aux prédateurs masculins opportunistes qui cherchent à cibler les femmes maltraitées. Tout ce qui est nécessaire, c’est l’auto-identification en tant que femme.

De même, parmi ses dispositions visant à améliorer les conditions des femmes détenues dans un établissement fédéral, la VAWA indique en outre que les considérations concernant la localisation / la relocalisation des détenus transgenres devraient être prises au cas par cas en donnant la priorité au détenu (et non aux autres détenus ”). ) la santé et la sécurité, avec des «considérations sérieuses» sur les propres opinions du détenu.

Il ne faut pas une boule de cristal pour prédire le résultat de politiques comme celles-ci. Nous savons déjà. L’État de Washington autorise les détenus transgenres qui s’identifient eux-mêmes à être hébergés dans la prison de leur choix. Un dénonciateur du centre correctionnel de Washington pour femmes dans le comté de Pierce a récemment rapporté qu’un détenu qui s’identifiait comme une femme avait été transféré d’un établissement pour hommes et avait violé une détenue le jour de son arrivée. Le détenu transféré était un délinquant sexuel multiple reconnu coupable. Deux autres hommes biologiques d’identification trans viennent également d’être transférés dans ce même établissement pour femmes – tous deux ayant des antécédents d’agression sexuelle.

Avec de telles dispositions, la VAWA se moque des protections de longue date pour les femmes biologiques.

Prenez également les dispositions étendues de VAWA en matière de contrôle des armes à feu. VAWA élargirait la liste des infractions disqualifiantes qui interdiraient aux condamnés d’acheter ou de posséder une arme à feu. Bien que tous les crimes et délits de violence domestique soient déjà inclus, VAWA ajouterait le harcèlement criminel, même si certaines infractions de harcèlement peuvent survenir sans aucun contact menaçant ou personnel.

VAWA comble également la soi-disant «échappatoire du petit ami». Le projet de loi étendrait aux partenaires de rencontre actuels et anciens les interdictions fédérales actuelles de possession et de possession d’armes à feu qui, à l’origine, ne s’appliquaient qu’aux conjoints actuels et anciens. En élargissant l’éventail des infractions et des contrevenants prohibés qui empêchent la possession d’une arme à feu, la Chambre semble désespérément désireuse de priver les individus d’un droit constitutionnel sans examen délibéré et minutieux, et peut-être, présentation d’un projet de loi distinct.

La version de VAWA actuellement débattue ne parvient pas non plus à corriger plusieurs problèmes constitutionnels majeurs avec les dispositions juridictionnelles de la VAWA. Comme l’a noté mon collègue de la Heritage Foundation, Paul Larkin, il viole les articles II et III de la Constitution en permettant aux tribunaux des nations tribales indiennes (considérées comme des nations souveraines, et non des États) d’exercer une compétence concurrente sur les non-Indiens accusés de certaines infractions pénales sur terres tribales. C’est une compétence qu’ils n’ont pas, et la disposition serait probablement invalidée comme étant inconstitutionnelle. Donc, si le gouvernement vise à prévenir la violence domestique dans les réserves indiennes, VAWA n’y parviendra certainement pas.

Quels que soient les objectifs louables du projet de loi, ils sont perdus dans sa soumission à des intérêts particuliers. Les Américains ont besoin d’un meilleur projet de loi: un projet de loi que toutes les femmes peuvent soutenir; celui qui n’utilise pas le camouflage politique du consensus américain sur la prévention de la violence domestique et en fait un véhicule furtif pour un dépassement progressif.

Les femmes victimes d’abus méritent mieux. Ceux qui veulent vraiment s’attaquer au problème doivent faire mieux.

Sarah Parshall Perry est juriste au Meese Center for Legal and Judicial Studies de la Heritage Foundation.