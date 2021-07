Marketmind : plus bas pour toujours pour la « génération T » ?

in

Un regard sur la journée à venir de Julien Ponthus.

Il est désormais très probable que les personnes nées dans la zone euro en 2011 ne verront pas de hausse des taux d’intérêt avant l’adolescence (imaginez le FOMO !).

En effet, la Banque centrale européenne a déclaré jeudi qu’elle n’augmenterait pas les coûts d’emprunt tant qu’elle n’aurait pas vu l’inflation atteindre son objectif de 2%.

Et parce qu’elle ne prévoit qu’une hausse des prix de 1,4% en 2023, la première hausse des taux depuis la crise de la dette n’est pas attendue avant 2024, lorsque la « génération T » (pour l’ancien président de la BCE Jean-Claude Trichet) atteindra l’adolescence.

À vrai dire, les attentes étaient faibles avant la réunion de la BCE avec Paul Donovan, économiste en chef chez UBS GWM, écrivant sarcastiquement que les marchés seraient impatients de savoir comment la BCE entendait rater sa nouvelle cible cette fois.

Des taux négatifs, des milliards d’euros de mesures de relance monétaire et budgétaire, des pénuries de main-d’œuvre, des goulots d’étranglement de la production, une pénurie mondiale de conteneurs maritimes, des prix des matières premières et du pétrole en hausse et les perspectives d’inflation restent mitigées.

Maintenant, avec des craintes croissantes que la variante Delta ne ralentisse le rythme de la reprise, les investisseurs se retrouvent à payer pour détenir des obligations allemandes avec des rendements à 10 ans à -0,41% et proches de leurs niveaux les plus bas depuis février.

Une série d’enquêtes sur l’activité des entreprises attendues vendredi devraient montrer un léger ralentissement de l’activité en Europe. Cela pourrait peser sur l’euro, qui a chuté après la réunion de la BCE et se négocie à 1,1773 $, non loin des plus bas récents de trois mois.

L’attention devrait se porter sur les États-Unis avant la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine.

La nouvelle jeudi d’une augmentation inattendue du nombre de travailleurs américains déposant des demandes de chômage pour la première fois n’a pas fait dérailler Wall Street, qui a vu ses trois principaux indices terminer la session à moins de 1% de leurs plus hauts records de clôture.

Les actions asiatiques ont glissé du jour au lendemain, mais les contrats à terme pour l’Europe et les États-Unis sont plus élevés, ce qui signifie que les pertes subies lors de la vente de la variante Delta de lundi ont été récupérées.

Développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés vendredi

Les consommateurs britanniques retrouvent la confiance d’avant la pandémie POLL-S.Korea a probablement affiché la plus forte croissance annuelle depuis 2010 au deuxième trimestre des ventes au détail au Royaume-Uni en juin PMI de juillet : France, Allemagne, Suède, zone euro, Royaume-UniVodafone affiche une augmentation de 3,3% de son chiffre d’affaires au premier trimestre alors que l’Europe renoue avec la croissance Volvo Cars de Geely affiche des bénéfices au premier semestre

