Markets Pro sonne l’alerte alors que RUNE, DOGE et XRP montent en flèche

Cela a été une semaine spectaculaire pour le score Cointelegraph Markets Pro VORTECS ™, qui a alerté les abonnés sur plusieurs des principaux moteurs de prix des actifs cryptographiques quelques heures avant que le prix ne commence à grimper.

Analyse DOGE

Dogecoin (DOGE) a été l’interprète hors pair de la semaine, déconcertant les analystes qui recherchent les forces fondamentales d’un actif – la pièce meme n’a peut-être pas beaucoup d’équipe, ou un véritable cas d’utilisation, mais elle a Elon Musk, Mark Cuban … Et le soutien de leurs millions de fans.

Dogecoin a franchi la ligne des 80 VORTECS ™ le matin du 13 avril, alors que la courbe des prix était toujours plate à environ 0,073 $ (premier cercle rouge). Apparemment, le modèle a reconnu une confluence familière de tweets de célébrités et d’augmentation du volume des transactions. Plus près des premières heures du 14 avril, la ligne de prix a emboîté le pas, grimpant jusqu’à 0,141 $ (les deux premières cases rouges du graphique).

Et comme prévu, après une montée rapide, VORTECS ™ a anticipé une baisse des prix (deuxième cercle rouge), comme cela s’est produit à plusieurs reprises dans le passé récent avec Dogecoin. Même si ce n’était pas particulièrement dramatique, une correction à 0,110 $ a suivi en quelques heures (troisième case rouge).

Alors que le graphique de 7 jours ci-dessus, capturé le 15 avril, démontre le score VORTECS ™ fonctionnant exactement comme espéré, une capture ultérieure le 17 avril (ci-dessous) illustre les limites de tout algorithme de modélisation dynamique entrant en territoire inconnu.

Le score VORTECS ™ comprend l’analyse des sentiments, le volume des tweets et des transactions, ainsi que l’action des prix en tant que composants de l’algorithme – qui sont ensuite pondérés selon une formule propriétaire basée sur leur similitude avec les conditions historiques. S’il y a une similitude entre ces facteurs, le score sera plus élevé lorsque les précédents historiques ont le plus systématiquement conduit à des prix plus élevés.

Mais avec DOGE cette semaine, il n’y a presque pas de parallèles dans l’histoire – après avoir atteint des sommets sans précédent, la pièce n’a cessé de grimper. Comme VORTECS ™ n’a pas pu voir de similitudes historiques avec cette ascension rapide, il est resté assez neutre après la première vague d’achat (boîte orange).

Analyse XRP

La crypto-monnaie XRP de Ripple a poursuivi son retour glorieux cette semaine après une série de légers revers pour la Securities and Exchange Commission dans leur cas contre la société, se classant dans la section Top Performers du deuxième rapport VORTECS ™ consécutif. Le 12 avril, il est entré dans une série de scores VORTECS ™ vert foncé à environ 1,37 $. Environ 12 heures plus tard, il a décollé pour finalement atteindre 1,93 $ (première et deuxième cases rouges).

Analyse RUNE

THORChain a enregistré une série de valeurs VORTECS ™ élevées pendant le mouvement à la baisse des prix vers un point bas de 10,67 $. Environ 26 heures plus tard, le prix a commencé à grimper vers le point culminant suivant de 16,46 $, une amélioration de 54% par rapport au moment où le premier score vert foncé a été détecté.

Le NewsQuake ™ d’IOST

L’annonce du 13 avril d’une promotion de staking Binance avec IOStoken a porté l’actif à une augmentation de prix de 53% sur 24 heures. Notez comment il y a en fait deux symboles NewsQuake ™ sur le graphique VORTECS ™ du jeton proches l’un de l’autre. Ce n’est pas un problème: bien que le contenu des nouvelles soit presque identique, l’un représente un message Medium de la Fondation IOS, tandis que l’autre marque un tweet du compte officiel de Binance.

Dans un jeu où les minutes peuvent faire la différence, Markets Pro s’efforce de fournir des informations exploitables dès qu’elles sont disponibles. NewsQuakes ™ provient d’un moteur d’agrégation en temps réel, rassemblé chaque minute à partir de plus d’un millier de sources primaires et analysé par un algorithme d’IA pour déterminer la signification historique de l’actualité. NewsQuakes ™ sont formés sur les annonces de jalonnement, les listes d’échange et les partenariats clés, et comme ils sont livrés sans intervention humaine, ils peuvent souvent être le moyen le plus rapide pour les acteurs du marché de se renseigner sur les événements majeurs dans l’espace crypto-monnaie.

Résultats des tests de score VORTECS ™

Cointelegraph Markets Pro continue de suivre 42 stratégies distinctes testées en direct, en utilisant une méthode simple décrite ici.

Ces stratégies sont basées sur des sorties basées sur le temps ou basées sur le score. Par exemple, la stratégie actuelle la plus performante depuis le début des tests est la Acheter 90 / Quitter après 168 heures de stratégie, qui mesure le prix d’un actif au moment où son score VORTECS ™ franchit le seuil de 90, puis à nouveau exactement 168 heures à partir de cette mesure initiale. La différence est le retour sur investissement (ROI) qui est enregistré.

Cette stratégie a généré un retour sur investissement de 1837% depuis le 5 janvier, qui se compare favorablement à la détention de Bitcoin (87% de retour sur investissement) ou à la détention d’un panier d’altcoins à pondération égale (470% de retour sur investissement) sur la même période.

Cependant, toutes les stratégies ont des échecs – cette semaine, les stratégies basées sur des points d’entrée de 90 ont sous-performé celles avec des points d’entrée de 80, illustrant que même les algorithmes les plus avancés peuvent choisir quelques ratés de temps en temps.

Stratégies basées sur le temps: ROI absolu

Stratégies basées sur les scores: ROI absolu

Stratégies basées sur le temps: ROI hebdomadaire

Stratégies basées sur les scores: ROI hebdomadaire

