Markie, légende du hip-hop, est décédée à l’âge de 57 ans

Biz Markie, un artiste d’enregistrement pionnier étroitement associé à l’âge d’or du hip-hop et à l’ascension du genre dans le courant dominant, est décédé à l’âge de 57 ans à Baltimore, dans le Maryland.

Aucune cause de décès n’a été confirmée, mais le rappeur avait lutté ces dernières années avec des problèmes de santé liés à sa bataille de dix ans contre le diabète de type 2.

“C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons, ce soir, avec sa femme Tara à ses côtés, le pionnier du hip hop Biz Markie est décédé paisiblement”, a déclaré sa représentante Jenni Izumi dans un communiqué. « Nous sommes reconnaissants pour les nombreux appels et prières de soutien que nous avons reçus pendant cette période difficile.

“Biz a créé un héritage artistique qui sera à jamais célébré par ses pairs de l’industrie et ses fans bien-aimés dont il a pu toucher la vie à travers la musique, s’étalant sur plus de 35 ans”, a ajouté Izumi. «Il laisse derrière lui une femme, de nombreux membres de sa famille et des amis proches qui regretteront sa personnalité vibrante, ses blagues constantes et ses plaisanteries fréquentes. Nous demandons respectueusement la confidentialité de sa famille alors qu’elle pleure son être cher. »

Connu comme “le prince clown du hip-hop”, le personnage plus grand que nature de Biz Markie et son humour dans la salle de bain en tant que rappeur – avec des chansons comme “Pickin’ Boogers” et “TSR (Toilet Stool Rap)” – étaient également égalés par son brio musical et capacité à recontextualiser des jingles commerciaux, des crochets pop et des échantillons sur ses propres disques.

Le single de 1989 “Just a Friend”, avec son thème universel de chagrin et de refrains basé sur “(You) Got What I Need” de Freddie Scott, chanté exceptionnellement faux par Biz lui-même, est passé dans les charts pop, culminant à No .9 sur Billboard’s Hot 100 et devenir platine à une époque où la musique rap était encore considérée comme un genre de niche.

Né Marcel Hall le 8 avril 1964, Biz Markie a grandi à Long Island où il a découvert la scène rap naissante de la fin des années 1970 via son cousin du New Jersey Vaughan Lee. Au cours des années suivantes, Biz a réuni une équipe composée de Lee (rebaptisé Cool V) en tant que DJ, TJ Swan (Theron Grant) en tant que premier crooner hip-hop, qui a chanté des crochets pendant les routines de rap, et un rappeur de Brooklyn nommé MC Kane (Antonio Hardy), qui est également devenu un parolier efficace pour Biz, étoffant des vers basés sur des concepts fournis par son partenaire.

Un de ces airs, écrit bien après que Biz ait encouragé son ami à changer son nom en Big Daddy Kane, les immortalise tous les quatre; “Vapors” (1988) parle d’être initialement licencié par des employeurs potentiels, des intérêts amoureux, des voisins et des équipes de rap, seulement pour voir ces mêmes connaissances de beau temps se faire bien après que Biz, Cool V, Swan et Kane connaissent un succès personnel.

Au milieu des années 80, Biz Markie a attiré l’attention des rappeurs de la région de Queensbridge, MC Shan (Shawn Moltke) et Roxanne Shanté (Lolita Shanté Gooden), ainsi que la DJ/productrice Marley Marl (Marlon Williams), qui appartenaient tous au Juice Crew, un collectif de talents tournant autour de la personnalité de la radio new-yorkaise Mr. Magic (John Rivas).

En tant qu'”Orchestre inhumain” autoproclamé, Biz a d’abord exécuté un style de beatbox totalement unique sur scène tandis que Shan ou Shanté rimait, menant au single “Def Fresh Crew” avec ce dernier en 1986 – il reste l’un des exemples les plus purs. de la naïveté et du plaisir imprégnant toute la scène hip-hop naissante.

En 1986 et 1987, Biz Markie a réalisé une série de disques de 12 pouces produits par Marley Marl avec TJ Swan pour Prism Records. « Make The Music With Your Mouth, Biz » et « Nobody Beats The Biz » (basé sur le jingle « Nobody Beats The Wiz » pour la chaîne de magasins électroniques The Wiz) ont attiré toute l’attention et le respect de la communauté hip-hop, mettant en vedette le rappeur la révérence pour les groupes soul comme Isaac Hayes ainsi que le rock classique comme le Steve Miller Band.

Il a sauvé le label de danse en difficulté; basé sur le succès de Biz et d’autres groupes de Juice Crew, Prism s’est associé au producteur de radio et directeur artistique Tyrone Williams pour former Refroidissement froid et a conclu un partenariat avec Warner Bros. Records à la fin de 1987. Le premier album de tout nouveau matériel dans le cadre de cet accord était le premier LP de Biz Markie, Goin’ Off (1988), un triomphe artistique à la fois citable et dansant.

Pour son deuxième album, Biz Markie a commencé à se séparer de la productrice Marley Marl, choisissant de coproduire avec Cool V. The Biz Never Sleeps est devenu disque d’or, en grande partie grâce au hit “Just a Friend” et à l’existence de Hé ! MTV Raps, qui semblait taillé sur mesure pour les artistes qui pensaient visuellement ; l’image de Biz derrière un piano habillé à la Mozart, entrainant le refrain reste gravée dans l’esprit de toute une génération.

Le succès commercial du rappeur s’est brutalement arrêté à la fin de 1991 lorsque la maison d’édition de l’auteur-compositeur-interprète Gilbert O’Sullivan a porté plainte contre Warner Bros. Records, Cold Chillin’ et Biz Markie lui-même pour un échantillon non autorisé de la chanson d’O’Sullivan. « Alone Again (naturellement). » Dans un geste sans précédent, le tribunal a ordonné à Warner de retirer physiquement chaque copie du troisième album de Biz I Need A Haircut des étagères des magasins, marquant un changement radical dans la façon dont les labels traitaient sérieusement et intensément le dédouanement des échantillons – le fondement à partir duquel toute la musique de l’âge d’or du rap a été fait. Biz a fait la lumière sur la situation avec son album de suivi de 1993 All Samples Cleared!, la pochette le représentant à la fois juge et accusé dans une salle d’audience.

Biz Markie s’est éloigné de la création d’albums après le début des années 90, n’en libérant qu’un de plus – Weekend Warrior via Tommy Boy en 2003). Il a fait de plus en plus d’apparitions sur les disques d’autres artistes, y compris chaque Beastie Boys album sorti dans les années 90, ainsi que des camées d’acteur. Biz a présenté ses talents de beatbox dans l’émission télévisée pour enfants Yo Gabba Gabba! et a fait du travail de voix off pour des émissions d’animation, réalisant partiellement son rêve d’avoir sa propre série de dessins animés.

Ces dernières années, il était très actif en tant que DJ en direct et avait sa propre émission sur la radio Rock the Bells de SiriusXM en 2020.