Markie Post, actrice de « Loco por Mary » et « Scrubs », est décédée – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Message de Markie, l’actrice connue pour son rôle dans la série télévisée “Scrubs” et le film “Crazy About Mary”, est décédée samedi après une longue bataille contre le cancer. La triste nouvelle a été confirmée par son manager de longue date, Ellen Lubin Sanitsky.

Né le 4 novembre 1950 à Palo Alto en Californie, l’interprète a débuté dans l’industrie du divertissement en travaillant dans les coulisses, en tant que producteur, sur des émissions de télévision populaires telles que “Double Dare” et “Card Sharks” sur le réseau NBC.

Des années plus tard, elle a fait ses débuts en tant qu’actrice dans des séries télévisées telles que “CHiPs”, “The Incredible Hulk”, “Cheers”, “Fantasy Island” et “The A-Team”, selon Deadline.

En 1982, il décroche le rôle de Terri Michaels dans “The Fall Guy”, sur ABC, et a couru dans 65 épisodes au cours de trois ans. Elle était également une habituée de la comédie NBC “Night Court” dans son rôle de défenseure publique Christine Sullivan entre 1985 et 1992.

La publication a finalement atteint le grand écran lorsque a joué la mère de Cameron Diaz dans la comédie à succès de 1998 “Crazy About Mary”., avec Ben Stiller. Lorsqu’elle est tombée malade, elle était déterminée à continuer d’agir et a travaillé sur divers projets télévisés et cinématographiques.L’actrice Markie Post, qui a joué le rôle de Sheila Jensen dans “Crazy About Mary” (The Grosby Group), est décédée à l’âge de 70 ans.

«Pour nous, notre fierté est de savoir qui elle était ainsi que d’agir; une personne qui a fait des gâteaux élaborés pour des amis, cousu des rideaux pour les premiers appartements et nous a montré comment être gentil, attentionné et indulgent dans un monde souvent dur “, a indiqué la famille de l’actrice dans un communiqué, selon le site spécialisé Deadline.

Après avoir reçu un diagnostic de cancer il y a trois ans, Markie a continué à travailler et a réalisé des projets entre ses traitements de chimiothérapie, notamment le film “Quatre Noëls et un mariage” (2017) et la série télévisée “Les enfants vont bien” (2018).

Marjorie Amrstrong Post, du vrai nom de l’actrice, était la fille du scientifique Richard Post, célèbre pour ses brevets dans les domaines de la fusion nucléaire, des accélérateurs de particules, de l’électronique et de l’énergie mécanique. Elle était mariée à l’écrivain Michael A. Ross, avait deux filles, Kate Armstrong Ross et Daisy Schoenborn, et une petite-fille de cinq mois.

