Née à Palo Alto, en Californie, le 4 novembre 1950, Markie Post a commencé sa carrière en travaillant sur divers jeux télévisés tels que Double Dare, Super Password et The (New) 25 000 $ Pyramid. Post n’a trouvé sa place dans le monde du théâtre qu’à la fin des années 70 et, au début des années 80, elle était apparue dans des émissions comme The A-Team, The Greatest American Hero et The Love Boat.