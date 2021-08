Markie Post est décédé à 70 10z viral

Lorsque la renaissance de Night Court a été annoncée il n’y a pas si longtemps, j’avais espéré qu’ils ramèneraient l’un de mes personnages préférés : Christine Sullivan, la princesse Diana défenseure publique du glamour des années 80, jouée à la perfection par Markie Post. J’ai donc été frappé par une vague de tristesse supplémentaire ce matin en apprenant la nouvelle de la mort de Markie Post la nuit dernière. Et nous devrions toujours commencer la journée en disant au cancer d’aller se faire foutre, mais je le crie plus fort aujourd’hui parce que Markie est décédée d’un cancer. Elle avait 70 ans.

La famille de Markie Post, dont son mari depuis 39 ans Michael A. Ross, et leurs filles, Kate Armstrong Ross et Marguerite Schoenborn, a annoncé la terrible nouvelle hier soir, affirmant que si beaucoup se souviendront d’elle pour ses rôles d’actrice, ils se souviendront également d’elle comme de la personne aimante et généreuse qu’elle était. via NBC News :

“Avec une grande tristesse, la famille de l’actrice Markie Post partage ce soir son décès après une bataille de trois ans et dix mois contre le cancer. Mais pour nous, notre fierté est de savoir qui elle était en plus d’agir ; une personne qui a fait des gâteaux élaborés pour des amis, cousu des rideaux pour les premiers appartements et nous a montré comment être gentil, aimant et indulgent dans un monde souvent dur.

Markie Post est née Marjorie Armstrong Post à Palo Alto, en Californie. La carrière de Markie dans l’entreprise qui est le spectacle a commencé dans les coulisses. Plus précisément, dans les coulisses des jeux télévisés. Elle faisait partie de l’équipe de production du jeu télévisé des années 70 Split Second avant de devenir productrice associée sur un autre jeu télévisé des années 70, Double Dare (non, pas celui de Nickelodeon). Markie est passée de derrière la caméra à l’avant de celle-ci lorsqu’elle a fait ses débuts à l’écran en tant que croupière de cartes dans le jeu télévisé Card Sharks. Mais alors que Markie était sur le point de devenir une star de jeu télévisé, elle a changé les choses et est devenue actrice.

Markie a fait ses débuts d’actrice dans le téléfilm de 1978 Frankie and Annette: The Second Time Around. À partir de là, elle a joué dans CHIPs, The Incredible Hulk, Buck Rogers in the 25th Century, Hart to Hart, Simon & Simon, The Love Boat et bien d’autres spectacles. Et en 1982, elle a rejoint le casting de The Fall Guy et a joué Terri Michaels pendant trois saisons. Markie a continué à honorer les écrans de télévision en étant invitée dans Cheers, Fantasy Island et The A-Team avant de décrocher le rôle qui a fait d’elle une STAH pour les enfants des années 80 dont les parents les ont laissés regarder Night Court.

Elle a joué pour la première fois la défenseuse publique Christine Sullivan sur Night Court au cours de la deuxième saison de la série. Les producteurs voulaient qu’elle devienne une habituée, mais elle ne le pouvait pas puisqu’elle était sur The Fall Guy à l’époque. Mais la très sympathique et glamour Christine Sullivan est devenue une habituée de la troisième saison de la série. Et même si je ne comprenais pas (et ne comprenais toujours pas) le discours juridique hautement technique de Night Court, j’ai compris à 100% que Christine Sullivan était une déesse juridique grâce à son mulet puissant couvert de pluie blanche et à ses nombreux blazers :

Markie a joué Christine jusqu’à la fin de Night Court avec sa neuvième saison en 1992. Malheureusement, il y a une petite réunion de Night Court au paradis aujourd’hui. Harry Anderson décédé en 2018, Selma Diamant décédé en 1985, Florence Halop décédé en 1986, et Charles Robinson, qui jouait Mac le greffier du tribunal, est décédé le mois dernier.

Ci-dessus, j’ai énuméré des tonnes d’émissions de télévision dans lesquelles Markie était, et elle était encore plus au cours de sa carrière de plus de 40 ans. Markie était également dans Hearts Afire, Scrubs, 30 Rock, Chicago PD, Santa Clarita Diet et There’s Something About Mary en tant que mère de Mary. Markie est également revenue à ses racines de jeu télévisé de temps en temps et a été une célébrité dans Super Password, The 25 000 $ Pyramid et The 100 000 $ Pyramid.

La famille de Markie a déclaré que même après avoir reçu un diagnostic de cancer, elle ne l’a pas laissée l’empêcher d’agir et elle a joué dans les réservations de Noël de Lifetime et The Kids Are Alright sur ABC.

Repose en paix, Markie Post.

Photo : Wenn.com