Markie Post, star de ‘Night Court’ et ‘Chicago PD’, est décédé à 70 ans

Hollywood dit au revoir à l’acteur bien-aimé Markie Post. Samedi soir, The Hollywood Reporter a annoncé que Post était décédée à l’âge de 70 ans. Elle était surtout connue pour ses rôles dans Night Court, Chicago PD et The Fall Guy, entre autres.

Post serait décédé après une bataille contre le cancer (le Daily Mail a rapporté que Post luttait contre le cancer pendant près de quatre ans avant son décès). Son manager, Ellen Lubin Sanitsky, a confirmé la nouvelle à THR. La famille de l’acteur a publié une déclaration à propos de son décès, qui disait: «Mais pour nous, notre fierté est de savoir qui elle était en plus d’agir; une personne qui a fait des gâteaux élaborés pour des amis, cousu des rideaux pour les premiers appartements et nous a montré comment être gentil, aimant et indulgent dans un monde souvent dur. Post laisse dans le deuil son mari, l’écrivain Michael A. Ross, ses deux filles Kate Armstrong Ross et Daisy Schoenborn, son gendre Bryce Schoenborn et une petite-fille de cinq mois.

La carrière d’actrice de Post a commencé dans les années 1970, au cours desquelles elle est apparue dans Frankie and Annette: The Second Time Around et dans des émissions de télévision telles que CHiPs, Barnaby Jones et The Incredible Hulk. L’une de ses grandes ruptures est survenue en 1982 lorsqu’elle est apparue dans The Fall Guy. Post a dépeint le rôle de Terri Michaels dans la série de 1982 à 1985. The Fall Guy a également joué Lee Majors, Heather Thomas et Douglas Barr. En 1984, elle rejoint Night Court. Post a travaillé sur Night Court de 1984 à 1992, incarnant le personnage de Christine Sullivan.

Ces dernières années, Post a fait un certain nombre d’apparitions dans des projets bien connus. Elle est apparue dans le rôle de Mary’s Mom dans There’s Something About Mary, qui mettait en vedette Cameron Diaz dans le rôle de Mary. Plus récemment, elle est apparue dans plusieurs épisodes du personnage de Chicago PD Post sur Chicago PD, Barbara “Bunny” Fletcher, était la mère du détective Erin Lindsay de Sophia Bush.

Avant que Post ne se lance dans le métier d’actrice, elle travaillait en fait en tant que productrice. Selon THR, elle a travaillé en tant que productrice associée sur la série de jeux Double Dare, animée par Alex Trebek. De nombreuses années après avoir travaillé sur la série, Post a parlé de son temps en tant que productrice lors d’une apparition à la télévision en fin de soirée, selon le Daily Mail. Elle a même plaisanté sur son travail de production, en disant : “J’ai écrit des questions pour Family Feud et j’ai trouvé des prix pour Price Is Right et j’ai fait des recherches sur Split Second – j’ai appris plus de recherches sur ce jeu télévisé qu’en quatre ans à l’université.”