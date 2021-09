Markieff Morris de Heat tire sur LeBron James et les Lakers

Markieff Morris a joué un rôle notable dans la course au championnat NBA des Lakers de Los Angeles 2019-2020. Même s’il n’était pas nécessairement la pièce la plus importante, il a relativement bien joué son rôle. Et il y a de bonnes raisons de penser qu’il a fourni beaucoup plus de retour sur investissement que son frère jumeau pour les LA Clippers, à une fraction du coût.

Selon toutes les mesures objectives, le temps de Morris avec les Lakers devrait être considéré comme un succès.

Cela dit, le joueur de 32 ans ne semble pas regarder en arrière avec beaucoup d’affection.

Après avoir signé un contrat d’un an et 2,6 millions de dollars avec le Heat de Miami pendant l’intersaison, Morris a pris du temps cette semaine pour régler les problèmes qui lui venaient à l’esprit. Le plus important d’entre eux – les choses qu’il n’aimait pas à LA.

“J’ai l’impression que nous n’avons personne dans l’équipe comme juste:” Donnez-lui le ballon, puis tout le monde regarde et laissez-les jouer “”, a-t-il déclaré à propos de sa nouvelle situation à Miami, par Ira Winderman du South Florida Sun Sentinelle. « C’est un collectif. Nous allons avoir besoin que tout le monde marque, rebondisse et défende tous les soirs. Et c’est la meilleure équipe dans laquelle faire partie, quand vous n’avez pas à courir au coin à chaque jeu et attendre qu’un gars fasse un jeu pour vous.

Il n’est pas nécessaire d’être un génie pour déduire ce que Morris essaie de dire là. Il aime la façon dont l’offensive du Heat est organisée parce que c’est tellement différent de la façon dont les Lakers le font.

Au-delà de cela, Morris semble salé sur la façon dont les choses se sont terminées à LA. Il s’attendait apparemment à revenir.

“Je ne m’y attendais vraiment pas”, a-t-il déclaré, sans avoir re-signé. « C’est parfois les affaires. Il n’y a pas grand chose que je puisse dire à ce sujet. C’était super inattendu. Bien sûr, je pensais que je retournais aux Lakers. Mais, parfois, je ne suis pas dans les plans des équipes et c’est comme ça que ça marche parfois.

Morris a été amené à être une présence solide en défense et à frapper des tirs au-delà de l’arc. L’année dernière, il a tiré 31% sur trois – sa note la plus basse depuis 2015 avec les Phoenix Suns. Sur la base du peu qu’il a apporté à la table, est-ce vraiment choquant que les Lakers aient choisi de ne pas le re-signer?

C’est une grande année pour LA. Il y a une raison pour laquelle Anthony Davis a subi une transformation corporelle complète au cours de l’intersaison et les Lakers travaillent dur pour combler leur place restante dans l’équipe avec l’un des plus grands noms disponibles. Tout le monde comprend que la fenêtre de LeBron James se ferme lentement, et chaque saison à partir de maintenant compte.

https://t.co/W0QU5Jl7IG – Jeu 7 (@game7__) 24 septembre 2021

En termes simples : le front office n’a ni le temps ni les ressources pour garder des joueurs comme Morris, qui ont clairement dépassé leur utilité pour l’organisation.

Morris n’aime peut-être pas cette dure vérité, mais c’est la raison pour laquelle il part à Miami maintenant.

En rapport: La vidéo de danse provocante de McKayla Maroney devient virale (vidéo)