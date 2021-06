Marko Arnautovic a déclaré qu’il était MEILLEUR que Zlatan Ibrahimovic, Adriano et tous les autres attaquants de l’Inter Milan à 18 ans, révèle Jose Mourinho, qui raconte une histoire hilarante sur l’attaquant autrichien

Il est juste de dire que Marko Arnautovic croit en lui depuis le premier jour.

Jose Mourinho a raconté à talkSPORT une histoire hilarante sur sa première rencontre avec l’attaquant autrichien lorsqu’il était en charge de l’Inter Milan.

.

Arnautovic a passé la saison 2009/10 en prêt à l’Inter, ne faisant que trois apparitions pour l’équipe senior

L’Inter a prêté Arnautovic au club néerlandais de Twente en août 2009, mais Mourinho a déclaré qu’ils le suivaient depuis un certain temps.

Lorsqu’ils ont commencé leurs recherches, Mourinho avait le choix entre Zlatan Ibrahimovic, Adriano, Hernan Crespo et Julio Cruz.

Mais Arnautovic a fait une déclaration étonnante lors de sa rencontre avec les Portugais sur le terrain d’entraînement de l’Inter : “Je suis meilleur qu’eux tous.”

Mourinho a ri lorsqu’on lui a posé des questions sur l’ancien homme de West Ham lors du petit-déjeuner talkSPORT de mardi.

The Special One se souvient : « Mon directeur technique à l’Inter, Marco Branca, il est arrivé avec ce joueur qu’il suivait et qu’il voulait faire venir de Hollande. Il [Arnautovic] avait 18 ans.

.

Il faut un gros jeune de 18 ans pour dire qu’ils sont meilleurs qu’Ibrahimovic et Adriano

« Quand Branca arrive avec lui, nous nous entraînions. Ils restent là sur la ligne de touche et au milieu de la séance d’entraînement, j’ai décidé d’aller leur dire bonjour.

« À l’époque, lors de ma première saison à l’Inter, mes attaquants étaient Ibrahimovic, Adriano, Hernan Crespo et Julio Cruz.

« Je vais chez Branca et Arnautovic, nous nous serrons la main et échangeons quelques mots et Marko me dit : ‘Monsieur, je suis meilleur qu’eux tous.’

« Ibrahimovic, Adriano, Hernan Crespo et Julio Cruz – Marko a 18 ans et il est meilleur qu’eux tous !

.

C’était un appel du jeune Arnautovic et il serait exagéré de dire qu’il a déjà atteint les mêmes normes qu’Ibrahimovic ou Adriano

Mourinho a confirmé qu’Arnautovic avait toujours eu une “confiance incroyable”, mais ce genre d’attitude fait de lui un goût acquis.

Arnautovic, maintenant âgé de 32 ans, s’est attiré des ennuis lors du premier match de l’Autriche à l’Euro 2020, car il a été jugé qu’il avait utilisé un langage insultant envers les joueurs de Macédoine du Nord.

Il a reçu une suspension d’un match pour l’infraction.

Mais Mourinho pense que le joueur est quelque peu incompris, affirmant qu’Arnautovic est différent en dehors du terrain de ce qu’il est sur le terrain.

Il a ajouté: “C’est Marko. Un enfant avec une confiance incroyable, un bonheur incroyable, très émotif, très doux, il est tout ce que vous voulez dans un groupe.

«Le groupe l’aime, il peut avoir ces mauvaises réactions émotionnelles, mais c’était un enfant incroyable et maintenant c’est un gars de famille incroyable.

“Il est complètement différent en termes de vie en dehors de la vie professionnelle, mais c’est Marko.”

Vous aimez ou détestez Arnautovic. Mourinho l’aime