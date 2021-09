Marko : Ce n’était pas Senna contre Prost, ce n’était pas délibéré

Helmut Marko a nié que l’affrontement de Max Verstappen avec Lewis Hamilton avait quelque chose en commun, sauf le résultat, avec Ayrton Senna contre Alain Prost de 1990.

Verstappen et Hamilton se sont écrasés lors du Grand Prix d’Italie dimanche, le contact à la chicane Rettifilo a été jugé par les commissaires de course comme étant la faute du pilote Red Bull.

Les deux pilotes étaient donc hors course.

La collision est survenue moins de deux mois après que les protagonistes du titre se soient également écrasés lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, la faute à Hamilton.

Cela a soulevé la question de savoir si le contact de dimanche était délibéré.

S’exprimant immédiatement après, le champion du monde de F1 1996, Damon Hill, s’est demandé sur Sky F1 s’il s’agissait d’un “mouvement calculé pour entrer en collision avec Lewis.

“Ce qui est fort, fort, et je n’aime pas l’idée que j’accuse quelqu’un de faire ça, mais il a un avantage de points et c’était une course que Mercedes était censée gagner.

“C’est toute cette ambiance, et Max est toujours en tête du championnat.”

Ce ne serait pas la première fois que les pilotes entreraient délibérément en collision avec Verstappen contre Hamilton, ce qui serait comparé à l’époque de Senna contre Prost.

Et en 1990, Senna a délibérément conduit à Prost lors du GP du Japon.

Marko dit que mis à part l’accident mettant les deux pilotes hors de la course, l’incident de dimanche n’avait rien à voir avec ce moment de Suzuka.

“Il est clair qu’ils ne seront pas amis”, a déclaré le conseiller de Red Bull, cité par grandpx.news.

« C’est de notre faute avec l’arrêt au stand que Max était près de Hamilton. Mais je déclarerais qu’il s’agit d’un incident de course.

“Hamilton aurait pu laisser plus d’espace, mais supposer que Max l’a fait intentionnellement est un non-sens. Ce n’est pas non plus comme Prost et Senna. La différence est énorme.

« Le résultat est peut-être le même, mais c’était exprès.

« Mais cette fois, aucun d’eux n’avait une telle intention. Vous ne pouvez pas planifier votre sortie tous les deux.

Le résultat de la chute de dimanche est que Verstappen conserve son avance de cinq points sur Hamilton au championnat des pilotes, mais il a une pénalité de trois places sur la grille au GP de Russie pour avoir causé le contact.

