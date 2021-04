Marko: Ce que Hamilton a sur Max, c’est une incroyable cohérence

En réfléchissant à un passionnant Grand Prix de Bahreïn de Formule 1 2021, Helmut Marko, consultant Red Bull, a révélé la seule faiblesse de Max Verstappen par rapport à Lewis Hamilton.

Hamilton représente la vieille garde du sport qui rétrécit rapidement, tandis que Verstappen représente le nouvel ordre qui a hâte de reprendre le spectacle. Cette année, Red Bull et Honda ont concocté un kit décent et, si la première course est quelque chose à passer, Mercedes ne va pas marcher celui-ci comme ils en ont d’autres dans le passé.

Dans la nuit à Bahreïn, le duo s’est engagé dans un duel que le sport a trop longtemps aspiré, c’était coincé entre eux, mais le consensus était que le champion du monde et son équipe étaient formidables pour voler la victoire à Verstappen et Red Bull.

S’adressant à Formel1.de, Marko l’a reconnu: «La course a clairement montré que les deux sont dans une classe à part, mais ce que Hamilton a sur Max est une incroyable constance.

«Je ne sais pas combien de courses il a, combien de victoires. Vous pouvez voir comment il a fait un excellent travail tactiquement, comment il a fait des changements de ligne et ainsi de suite. Ce fut une course très difficile pour Max.

«Mais encore une fois, ils sont plus ou moins sur un pied d’égalité. Max pourra également s’appuyer sur une riche expérience comme celle d’Hamilton à un moment donné », a osé Marko.

Lors de l’ouverture de la saison, le pilote Red Bull a appuyé un peu trop tôt sur la gâchette de son attaque, brisant les limites de la piste dans le processus de dépassement de tête. Son équipe lui a ordonné de revenir au poste, auquel le Néerlandais a adhéré mais n’a pas tardé à remettre en question l’appel.

Il a fait valoir qu’il aurait pu réduire l’écart de cinq secondes pour couvrir la pénalité, mais Marko pense le contraire: «Max a rattrapé si rapidement et les pneus de Hamilton étaient à leur extrémité. La seule chose est que les cinq secondes n’auraient pas garanti une victoire.

«Nous étions convaincus que la pénalité aurait été telle que Hamilton aurait gagné. S’il avait 5,8 secondes d’avance, nous aurions eu 10 secondes. De ce point de vue, rester en tête n’aurait pas aidé », a expliqué Marko.

Les hostilités reprennent le week-end prochain à Imola, où les Red Bulls devraient voler avec Mercedes pourchassée ou pourchasser, c’est marginal entre les voitures, donc le pilote fera la différence. Et la F1 a maintenant deux des meilleurs sur le devant de la scène.