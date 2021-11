Marko : Cela devrait en fait être une double victoire au Mexique et au Brésil

Le consultant Red Bull, le Dr Helmut Marko, se sent confiant, affirmant que son équipe devrait en fait remporter une double victoire, alors que la Formule 1 se rend au Mexique ce week-end et au Brésil la semaine suivante.

Marko s’est entretenu avec Auto Motor und Sport avant le Grand Prix du Mexique 2021, un retour sur la victoire de Max Verstappen à Austin il y a deux semaines, où Sergio Perez est également arrivé troisième.

« La victoire était incroyablement importante d’un point de vue moral », a-t-il déclaré. « Les trois dernières courses en général. Nous avons marqué plus de points que prévu.

« Nous nous attendions au plus à une égalité, mais plus probablement à un déficit », a révélé Marko. «Maintenant, nous avons une avance de 12 points. Nous espérons que les prévisions sont correctes. Que nous avons une certaine position favorite au Mexique et au Brésil en raison des moteurs.

Et s’il s’attendait à une victoire à l’avenir, même au Brésil, Marko a déclaré: « Oui. Ce devrait être en fait une double victoire.

« La hauteur est comparable au Red Bull Ring », a déclaré l’Autrichien à propos du site brésilien. « À Austin, nous avons vu que la supériorité de Mercedes disparaît si nous mettons la voiture dans la bonne fenêtre.

« A Sotchi et en Turquie, cela a beaucoup à voir avec la température des pneus », a-t-il souligné et a admis : « De toute façon, nous n’étions pas sur un pied d’égalité avec Mercedes. En retour, notre décompte de points s’est avéré très satisfaisant.

La course a été serrée cette année, sans que personne ne puisse prédire comment les protagonistes du titre et leurs équipes se compareraient à chaque course, avec Mercedes en difficulté à Austin alors que tout le monde pensait que c’était leur course à perdre, étant un excellent exemple de la ordre hiérarchique volatile.

« Le statut actuel est que nous sommes juste derrière Mercedes en termes de performances du moteur », a déclaré Marko à cet égard.

« Avec leur abaissement de la suspension arrière, ils ont un avantage sur les longues lignes droites », faisant allusion au mécanisme d’abaissement de la suspension arrière de Mercedes.

« Dans le cas du châssis, cela dépend de la forme du jour », mais a insisté : « La supériorité que nous avions de la France a disparu. »

L’ancien pilote de course de 78 ans a ensuite abordé l’éléphant dans la pièce, à savoir la situation du moteur à l’avenir, Mercedes souffrant de problèmes de fiabilité évidents des six moteurs à combustion interne consommés de Valtteri Bottas à ce jour.

« Dans des courses normales et sans accident, nous pouvons nous en tirer avec nos moteurs », a déclaré Marko avec confiance. « Notre niveau d’information, notre espoir, est que Hamilton devra à nouveau changer. »

L’homme en charge du Driver Program de Red Bull a exprimé sa confiance dans le partenaire moteur de son équipe, Honda, qui quitte la F1 à la fin de cette saison.

« Jusqu’à présent, nous avons été absolument fiables avec le moteur Honda », a-t-il assuré.

« Vous n’êtes jamais à l’abri d’un défaut. Mais la situation du moteur est certainement plus rassurante du côté Honda que du côté Mercedes », a affirmé Marko.

