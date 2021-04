Marko: C’était une erreur très stupide de Tsunoda

Helmut Marko n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a évalué le week-end du Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021 de Yuki Tsunoda, à la suite de la chute de la recrue d’Alpha Tauri en Q1 en qualifications samedi et de compromettre sa course.

Trois semaines plus tôt, à Bahreïn, Tsunoda a séduit tout le monde, mais à Imola, ils ont piqué du nez alors qu’il s’écroulait sur terre lorsqu’il a lancé le mur lors de sa première manche de qualification.

Le pilote de Red Bull, Marko, n’a pas été impressionné par l’accident de Tsunoda et a déclaré aux médias après la course: «Yuki avait une voiture rapide entre les mains, ce qui lui aurait certainement permis d’atteindre la Q3 en qualifications.

«C’était une erreur très stupide et vous ne pouvez pas la minimiser. J’ai parlé à Yuki après la course et il a compris. Il était parfois très dans le premier secteur, mais cela ne veut rien dire. Il était simplement impatient », a insisté Marko.

Tsunoda a levé la main et a admis: “L’accident d’aujourd’hui en qualifications était mon erreur et je tiens à m’excuser auprès de l’équipe – je poussais trop fort dans l’entrée de la chicane et je ne pouvais tout simplement pas contrôler la voiture après cela.”

Cette impatience signifiait un départ en arrière de la grille pour Tsunoda, dans des conditions éprouvantes sur une piste mouillée qui a séché en course, c’était un véritable baptême du feu pour le pilote dans sa deuxième course de F1 seulement.

Un tour après le drapeau rouge lui a fait quelques faveurs dimanche et il l’a dit dans le rapport d’équipe: «Je suis très déçu de moi-même et je veux juste dire pardon à l’équipe. C’est vraiment dommage que j’ai filé après le drapeau rouge, jusque-là je pense que la course se passait plutôt bien et que le rythme était vraiment bon.

«C’était la première fois que je conduisais une Formule 1 sur le mouillé et j’ai appris qu’il fallait être très prudent, surtout avec les accélérations. Commencer avec le pneu intermédiaire dans des conditions pluvieuses a rendu la tâche encore plus difficile, mais c’était une excellente occasion pour moi de mieux comprendre comment les composés fonctionnent dans différentes conditions.

“Je pense que les points auraient pu être sur la table pour moi ici aujourd’hui, mais c’est une courbe d’apprentissage et je vais emmener cette expérience avec moi à la prochaine course”, a ajouté Tsunoda qui a franchi la ligne 12e un jour où les points étaient très importants. à lui pour la prise s’il avait été moins impassible au mauvais moment.

Du côté positif, Yuki était de loin la meilleure recrue de la journée, les deux autres étant à quelques tours de retard. Mick Schumacher et Nikita Mazepin ont eu leur juste part de mésaventures dans le Haas désespéré (dangereux?).

En revanche, dans l’autre AlphaTauri, Pierre Gasly était un superbe cinquième en qualification mais un pari sur le plein mouillé en début de course s’est avéré être faux. Lorsqu’il était clair qu’ils avaient commis une erreur de stratégie, AlphaTauri n’a pas réagi et a gardé sa voiture de tête bien trop longtemps sur du caoutchouc inefficace.

Cela leur a coûté, car la cinquième sur la grille ne pouvait être convertie en septième qu’à la fin de la course, un jour où une bouffée de podium était dans l’air si seulement Gasly et AlphaTauri avaient trouvé le mojo qui leur avait valu la course. à Monza l’année dernière.