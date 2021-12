Marko : Différentes règles semblent s’appliquer à différentes personnes

Red Bull s’est laissé essouffler après un Grand Prix d’Arabie saoudite chargé de drames et de controverses, au cours duquel Lewis Hamilton et Max Verstappen étaient à nouveau en guerre, ce dernier se classant deuxième.

On pourrait ajouter un très deuxième meilleur alors que Verstappen a mené cette lutte épique pour le titre de Formule 1 par 19 points après le Mexique, mais lors des trois dernières courses – Sao Paulo, Qatar et Arabie la nuit dernière – un Hamilton renaissant a éliminé l’écart.

Le duo en guerre se rend à la finale de la saison à Abou Dhabi à égalité de points, le pilote Red Bull devant en raison de ses neuf victoires jusqu’à présent cette saison, avec Hamilton sur huit.

Ainsi, le calcul est assez simple en direction de la finale à Abu Dhabi ce week-end, celui qui bat l’autre remporte le titre ; ou s’ils ne marquent pas tous les deux, Max est Champion.

Mais avant d’y arriver, Red Bull pleurera après les ravages de dimanche soir, avec leur gémissement en chef Helmut Marko criant au scandale malgré que leur chauffeur ait été pénalisé et réprimandé pour sa tactique de bull-in-a-china-shop au cours de la course.

Après avoir raté sa tentative de pole lors des qualifications, samedi, l’as néerlandais ne faisait aucun prisonnier dimanche ; puisant dans son répertoire de trucs pour essayer de déstabiliser Hamilton, mais ne l’a pas fait. Au lieu de cela, ses actions sur la piste ont secoué à peu près tout le monde qui a assisté au spectacle, y compris le directeur de course de la FIA Michael Masi et ses commissaires de course.

Dr Marko : Il n’y a pas eu de test de freinage, c’est un non-sens !

S’adressant à ServusTV, propriété de Red Bull, immédiatement après la course, Marko fulminait : « Les règles de la F1 disent que vous ne pouvez pas conduire à plus de 10 longueurs de voiture derrière ! Mais Hamilton a fait cela et a donc pu chauffer ses pneus plus efficacement avant le redémarrage.

« Nous voulons maintenant le prouver avec des données. Différentes règles semblent s’appliquer à différentes personnes », a insisté Marko.

Au cours d’une course explosive, sur une piste pas encore adaptée à la F1, les deux prétendants au titre de F1, facilement les pilotes les plus remarquables de cette époque, ont utilisé toutes les astuces du livre pour se surpasser.

Il y avait des manigances des deux côtés, Hamilton plus subtil que Verstappen dont les mouvements douteux lui ont valu quelques pénalités, cinq secondes pendant la course puis dix secondes après – et une réprimande des commissaires.

Inutile de dire que Marko soutient avec ferveur Verstappen : « Nous recherchons les faits, mais je pense que nous pouvons prouver avec les données que Max n’a rien fait de fou ou n’a freiné constamment. Il n’y a pas eu de test de freinage, c’est un non-sens !

« Hamilton n’a pas bien évalué la situation et, à cause de cela, nous avons également eu une coupure dans le pneu arrière. Cela signifiait que Max ne pouvait plus pousser », a révélé Marko.

Incapable de pousser comme expliqué, et avec des pneus à décoloration rapide, Verstappen a laissé Hamilton par le dernier temps au tour 42 des 50 tours de course.

Se contenter de la deuxième place signifie qu’après 21 manches, cet incroyable championnat s’est réinitialisé, et il s’agira de la victoire du meilleur homme à Yas Marina.

Cependant, sur le témoignage de Jeddah et en cette ère d’immortalité perçue, tous deux ont montré au cours de cette campagne amère qu’il ne serait pas surprenant que celle-ci se règle avec un crash entre Verstappen et Hamilton lors de la finale, ce qui serait une manière honteuse. pour clore cette saison de F1 pour les âges.

