Marko : Hamilton est bien trop beau pour s’arrêter

Le consultant de Red Bull, Helmut Marko, a commenté les rumeurs affirmant que Lewis Hamilton prendrait sa retraite en disant que le Britannique est trop beau pour s’arrêter.

Depuis la fin de la saison 2021 de Formule 1 à Abou Dhabi il y a deux semaines, et les controverses qui ont suivi, des rumeurs ont éclaté selon lesquelles Lewis Hamilton pourrait envisager une retraite choquante du sport.

Comme on le sait maintenant, la saison la plus excitante de l’histoire récente de la F1 s’est terminée sur une controverse sous les projecteurs de Yas Marina à Abu Dhabi, en raison de la façon dont le directeur de course Michael Masi a géré la période de la voiture de sécurité à la fin de la course, ce qui a incité Mercedes pour protester contre les résultats de la course immédiatement après que le drapeau à damier a été agité, puis en menaçant de faire appel après le rejet de leur protestation, pour sortir quatre jours plus tard et annoncer qu’ils abandonneront l’appel.

Mais avec Hamilton silencieux depuis, ne suivant plus tout le monde sur Instagram, et son patron d’équipe Toto Wolff disant qu’il « espère vraiment que Lewis continuera à courir parce qu’il est le plus grand pilote de tous les temps », les rumeurs de retraite ont refusé de s’estomper.

Marko pense que Hamilton peut faire face à la défaite

Il a été révélé depuis que Hamilton courra en fait en 2022, comme l’a rapporté la branche italienne de Motorsport, et parlant des rumeurs de retraite du septuple champion de F1 à sport1.de, Marko a déclaré : » Lewis fera tout pour remporter le huitième Titre.

« Il est encore beaucoup trop bon pour s’arrêter. Il était capable de faire face à la défaite avant et peut le faire maintenant », a déclaré l’Autrichien.

Le jeune pistolet George Russell partagera le garage Mercedes avec Hamilton en 2022, remplaçant Valtteri Bottas lié à Alfa Romeo, Marko donnant son avis à ce sujet.

« La seule chose que j’attends avec impatience, c’est la pression que son nouveau coéquipier George Russell peut exercer sur Hamilton », a révélé Marko. « Bottas ne pouvait pas faire ça. Cela pourrait alors être un avantage pour nous.

Le nouveau champion de F1 Max Verstappen a déclaré à Servus Tv: « Bien sûr, Lewis pilotera également l’année prochaine, je n’en ai jamais douté. »

Les prédictions de Marko pour 2022

La saison 2022 est très attendue, avec des voitures F1 radicalement nouvelles prévues, avec une nouvelle philosophie aérodynamique utilisant l’effet de sol pour générer une force d’appui, et de nouveaux pneus 18″ faisant leurs débuts.

Mercedes et Red Bull ont continué à travailler sur leurs voitures jusqu’à la fin de la saison 2021 malgré les affirmations des deux et surtout de Mercedes suggérant le contraire, le raisonnement étant axé sur les machines de course 2022.

Il reste à voir si le combat pour le titre 2021 a compromis les perspectives 2022 des deux équipes, avec des tests de pré-saison prévus pendant six jours répartis entre Barcelone (23-25 ​​février 2021) et Bahreïn (11-13 mars 2021), avant le la course d’ouverture de la saison aura lieu le 20 mars.

Interrogé sur ses attentes quant à l’ordre hiérarchique de l’année prochaine, Marko a déclaré à Servus TV : « Pour le moment, nous pensons que nous sommes presque à égalité avec Mercedes.

« Nous pensons que nous sommes à nouveau tous les deux à l’avant, à moins que quelqu’un ne réussisse un coup d’or comme avec le double diffuseur », a-t-il déclaré en faisant référence à la faille que Ross Brawn et sa tenue Brawn GP ont utilisée lors de la saison 2009 pour remporter le titre double cette année-là avec Bouton Jenson.

« Max a conduit dans le simulateur entre les courses », a poursuivi Marko. « Il peut conduire une voiture relativement instable à l’arrière.

« Pour lui, la voiture doit être la plus rapide possible, [so] il n’a pas besoin d’être confortable », a déclaré le joueur de 78 ans.