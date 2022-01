Marko: Honda n’a pas encore récupéré la puissance perdue en raison du carburant 2022

La saison 2022 de Formule 1 comportera un nouveau mélange de carburant, l’E10, qui devrait réduire la puissance extraite des moteurs, Helmut Marko admettant que Honda n’a pas encore récupéré la puissance perdue.

Les nouvelles réglementations aérodynamiques et les pneus de 18 pouces ne sont pas les seuls changements introduits en F1 pour la saison à venir, avec un nouveau mélange de carburant introduit dans le cadre de la poussée du sport en faveur de la durabilité.

Le nouveau mélange de carburant, appelé E10, comportera un ratio de 90 % de combustibles fossiles pour 10 % d’éthanol et remplacera le mélange E5 précédemment utilisé.

Bien que l’E10 soit un pas en avant en termes de durabilité, cela signifie un pas en arrière en termes de puissance, car il a été estimé qu’il entraînerait une perte de puissance estimée à 20 chevaux dans les niveaux de puissance du moteur à combustion interne pour les voitures F1 en 2022 .

Honda travaille pour récupérer la puissance perdue

Honda, qui a propulsé Max Verstappen à son premier titre de F1 en 2021, a annoncé qu’il ne resterait pas en F1 à partir de 2022, Red Bull réagissant en mettant en place ses propres opérations de moteur appelées « Red Bull Powertrains ».

La société japonaise, cependant, aide toujours Red Bull avec le moteur 2022 et devrait rester dans un rôle de conseil/consultant à moyen terme avec le Milton Keynes, jusqu’à ce que l’équipement soit prêt à prendre le contrôle total de la puissance. une partie de leurs opérations, ou jusqu’à ce qu’ils trouvent un nouveau partenaire avec des rapports les liant à une future collaboration avec Porsche.

Un rapport de Motorsport Italy affirme que Ferrari, en collaboration avec son partenaire de carburant Shell, a déjà réussi à récupérer la puissance perdue.

On ne peut pas en dire autant de Honda, qui travaille toujours à récupérer la puissance perdue, ce que le consultant de Red Bull, le Dr Helmut Marko, a confirmé dans l’interview d’Auto Motor und Sport en avant-première de la prochaine saison de F1.

« Honda travaille massivement pour s’adapter », a-t-il révélé. « Ce que j’entends est positif. Mais les performances ne sont pas encore les mêmes qu’en 2021, mais vous devrez généralement attendre et voir à quoi cela ressemble en configuration course. »

Marko prédit un autre duel avec Mercedes

Avec Verstappen de Red Bull battant Lewis Hamilton de Mercedes à la couronne des pilotes de F1 en 2021 après un combat amer et controversé entre les deux as et leurs équipes respectives, Marko a fixé l’objectif pour 2022.

« L’objectif déclaré, c’est le titre de champion du monde », a-t-il insisté, tout en admettant : « Avec un si grand changement de règle, on ne peut jamais être sûr.

« Mercedes et nous avons le potentiel, les gens et la continuité. Cela parle encore une fois pour un duel au plus haut niveau. D’autant plus qu’avec Hamilton et Verstappen, aucun autre pilote ne se présente », a déclaré l’Autrichien, en choisissant ses deux meilleurs pilotes actuellement en F1.

« La chose la plus proche à suivre est Norris », a-t-il souligné. « Leclerc a été désenchanté par Sainz, pour ainsi dire. Russell sera certainement un plus grand défi pour Hamilton. Juste rhétoriquement et politiquement, parce qu’il est aussi anglais. C’est un pilote incroyablement rapide en qualifications.

« En course, cependant, l’écart avec Latifi n’était plus si grand. C’est là que Russell doit d’abord faire ses preuves », a averti Marko.

Avec les nouvelles voitures qui devraient être plus difficiles à conduire, le pilote de 78 ans de Graz n’a aucune inquiétude quant à la façon dont son pilote vedette s’en sortirait, déclarant : « Max n’a pas besoin de temps de démarrage. Il est toujours rapide tout de suite.

Quant au RB18, le challenger de Red Bull en 2022, Marko a révélé qu’il était dans les temps, malgré le fait que le gourou technique de l’équipe Adrian Newey soit célèbre pour avoir poussé le développement jusqu’à la toute dernière minute, ce qui met parfois la pression sur le personnel de production de l’équipe.

« Au moins, je n’ai reçu aucune information contraire », a-t-il été catégorique. « Le travail se fait 24 heures sur 24.

« Les Anglais ne sont pas de tels vacanciers. Ils ne connaissent que le lendemain de Noël », a-t-il conclu, faisant référence aux vacances du 26 décembre après Noël au Royaume-Uni.

