Marko : Je suis désolé – GRAND PRIX 247

Au lendemain d’un premier Grand Prix d’Arabie saoudite très volatile, le consultant Red Bull Helmut Marko a rejeté les accusations de Lewis Hamilton selon lesquelles Max Verstappen l’avait testé lors de la bataille de Jeddah en Formule 1 dimanche dernier.

Certes, beaucoup de choses ont été dites dans la guerre des mots qui a éclaté après l’une des courses les plus controversées, entre deux prétendants au titre, le sport n’a jamais été témoin.

C’est une superproduction, Hamilton le dernier de la vieille garde de F1 accroché au trône avec le prétendant Max Verstappen et le chef de la nouvelle garde du sport, tous deux soutenus par leurs formidables équipes – Mercedes et Red Bull.

Il n’y a rien entre les rivaux au titre avec un tour à jouer dimanche soir à Abu Dhabi, les grenades sont lancées dans les deux sens.

Shell a été choqué lors d’une nuit qui a pratiquement fait échouer les ambitions de titre des constructeurs de F1 de son équipe, Marko était généralement immédiatement sur la défensive concernant la collision entre Max et Lewis. alias « L’incident du tour 37 ».

En direct à la télévision, immédiatement après la course, Marko a nié le « test de freinage » dont Hamilton a parlé par radio à son équipe : « Nous pouvons réfuter cette décision dont Hamilton s’est plaint. Selon notre ingénieur de données, la pression de freinage était constante. Hamilton a tout simplement mal calculé.

Dans sa chronique Unibet après, le double champion du monde de F1 Mika Hakkinen, revenant sur l’incident, l’a bien expliqué : « La FIA a révélé que la voiture de Max produisait une force de 2,4 G au freinage.

« Pour vous donner une idée de ce que c’est, une voiture de route hautes performances avec ABS (freinage antiblocage) produirait environ 1,2 G au freinage maximal. C’était presque le double, et nous pouvions voir Max ralentir de la 8e à la 3e vitesse au cours du processus.

« Quelle que soit la raison, ce n’était pas une course positive et la FIA a eu raison d’appliquer une pénalité après la course », a ajouté Hakkinen.

Avec ces faits d’après-course à portée de main, Marko s’est excusé pour ses propos : « Au moment de l’interview télévisée, j’ai transmis exactement les informations que j’avais précédemment reçues des ingénieurs.

« Ils n’avaient évidemment pas raison, alors je suis désolé », a-t-il déclaré dans une interview avec F1-Insider.

Nous voulons remporter le titre à Abu Dhabi et nous ferons tout pour y parvenir

Depuis Sao Paulo, les statistiques n’ont pas été favorables à Red Bull, car Mercedes a trouvé une nouvelle tête de vapeur qui a rendu Hamilton invincible; à Djeddah, la situation s’est empirée pour les challengers, car le DNF de Sergio Perez et la deuxième place de Verstappen signifient que les cinq points qu’ils traînaient derrière Mercedes en première place sont maintenant de 28 et presque hors de portée.

Du côté du championnat des pilotes de F1, Verstappen et Hamilton sont désormais à égalité de points, le Néerlandais devant en vertu de neuf victoires contre huit pour Hamilton cette saison. Celui qui bat l’autre et marque des points sera le champion de F1 2021, si les deux DNF ou ne marquent pas de points, Max sera champion.

Marko et l’équipe pensent déjà à l’avenir : « J’espère que le triste chapitre de l’Arabie saoudite est maintenant clos. Dans tous les cas, nous regardons vers l’avenir. Nous voulons gagner à Abu Dhabi et donc remporter le titre et nous ferons tout pour y parvenir ; il n’y aura pas d’actions injustes de notre part.

« En Arabie saoudite, nous avions déjà le rythme pour suivre Hamilton. La nouvelle piste d’Abu Dhabi devrait nous être plus favorable », a prédit Marko avant l’une des courses les plus importantes de l’histoire de la F1.

On estime que 200 millions de téléspectateurs devraient assister à la finale sur le circuit de Yas Marina modifié pour la vitesse et les dépassements pour l’occasion, Verstappen cherchant à gagner à nouveau, comme il l’a fait l’année dernière tandis que Hamilton cherchera sa sixième victoire sur le site pour ajouter à ceux qu’il a marqués en 2011, 2014, 2016, 2018 et 2019.

Notre dernier #AbuDhabiGP était… tout simplement adorable 🏆🇦🇪pic.twitter.com/rhW3GeqQkg – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 8 décembre 2021