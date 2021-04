Marko: le rythme de course de Perez est au niveau de Verstappen

Red Bull est satisfait du travail accompli par Sergio Perez lors de ses débuts dans l’équipe, lors du Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison 2021 dimanche, avec difficile de plaire à Helmut Marko impressionné par le vétéran.

Personne ne s’attend à ce que le Mexicain corresponde au rythme exceptionnel de Max Verstappen, peu ou pas le peuvent, et ce n’est pas son travail. L’expérience dont Red Bull a puisé consistait à avoir de la stabilité dans la deuxième voiture, avec des points solides sur une base régulière et non dans le jardin d’enfants qu’ils dirigeaient l’année dernière.

Et c’est exactement ce que Checo a livré dimanche soir à Sakhir. Après un raté en qualifications, il a fait chuter à la 11e place sur la grille, puis le système s’est écrasé sur le tour de chauffe qui l’a relégué au départ de la voie des stands, la scène était prête à révéler si le nouvel homme de Red Bull pouvait livrer ce qu’il avait été embauché. à faire.

Et il l’a fait. Emphatiquement, alors qu’il est passé de l’arrière du terrain à la cinquième place et à défendre ceux qui croyaient en lui et les fans de F1 qui ont collectivement harcelé Red Bull pour qu’il signe le joueur de 31 ans alors qu’il semblait être contraint de quitter l’élite.

Ses mouvements ont été décisifs et impitoyables car il a maximisé l’avantage dans la RB16B que ses prédécesseurs étaient incapables de faire. Il ne s’est jamais trompé en étant à la hauteur de sa réputation de «chuchoteur de pneus» lors de son premier Grand Prix pour les Bulls.

Pas de surprise Perez a été cité Pilote du Jour pour ses efforts, ce qui a déclenché de rares éloges de Marko qui a déclaré à Formel 1: «Son rythme de course est au niveau de Verstappen. Quand il a eu l’air clair, il a livré les mêmes fois.

Quant aux qualifications, l’Autrichien a déclaré: «Il a perdu la plupart du temps dans un virage, au virage 1. C’était également le cas lors des essais. Mais dans le secteur 3, il était en moyenne plus rapide que Max. La seule chose qu’il a à faire est d’enchaîner le tour et nous sommes convaincus qu’il sera beaucoup plus proche de Max en qualifications.

Compte tenu de la cartographie différente que les voitures utiliseraient, notre spécialiste des statistiques Kevin Melro jette des doutes sur les affirmations de Marko, suggérant que Perez manquait d’environ trois dixièmes de rythme de course, en moyenne, par rapport à Verstappen au Bahreïn.